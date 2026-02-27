Büyükşehir, 3\'üncü gönül sofrasını Eskişehir Bağlarına kurdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kentin üç ayrı noktasında kurduğu gönül sofralarıyla taçlandırdı. Hunat Camii çevresi ve Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinin ardından Eskişehir Bağları'nda hizmete açılan üçüncü iftar çadırı, birlik ve dayanışma ruhunu büyütüyor.

Kayseri'de Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma iklimi, Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan gönül sofralarıyla şehrin dört bir yanında hissediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen organizasyon kapsamında, Eskişehir Bağları'nda üçüncü iftar çadırı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Daha önce Hunat Camii çevresinde ve Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde kurulan iftar sofraları, her akşam yüzlerce vatandaşı aynı masa etrafında buluştururken, 27 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla Eskişehir Bağları'nda kurulan yeni çadır da hizmet verecek.

On bir ayın sultanı Ramazan'da sosyal belediyecilik anlayışını güçlü şekilde ortaya koyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm vatandaşlara sıcak çorba ve yemek ikramında bulunuyor. Gönül sofralarında bir araya gelen Kayserililer, aynı lokmayı paylaşmanın huzurunu ve kardeşlik iklimini birlikte yaşıyor. - KAYSERİ