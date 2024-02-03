Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem\'in İstiridye Kabuğundan Yaptığı Eserler Büyük İlgi Görüyor

Kayseri'de yaşayan sedef kakma sanatçısı Sedat Erdem'in istiridye kabuğundan yaptığı eserler büyük ilgi görüyor.
Mimar Sinan'ın mimarlığa başladığı sedef kakma sanatını uzun yıllar icra eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem, bu sanatın hammaddesi olan istiridyeyi de sanata dönüştürdü. Büyük bir sabırla istiridyeyi keserek üzerine çeşitli motifler işleyen Erdem'in eserleri, yoğun ilgi görüyor. Çalışmaları hakkında bilgiler veren Erdem, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem, "Uzun yıllar kendi sektörümde çalışırken kendim klasik İslam sanatlarıyla ilgili araştırmalar yaptım. Daha sonra yaptığım bu sanat bir hobiye dönüştü. Sedef kakma sanatıyla ilgili araştırmalar yaptım ve çeşitli hocaların eşliğinde çalışmalarda bulundum. Daha sonra bu hobi ben de bir sanata döndü. 35-40 yıldır da bu sanatı icra ediyorum. Uzun yıllar çalıştıktan sonra Kültür Bakanlığı sedef kakma sanatçısı oldum. Daha sonra sedef kakma sanatında kullandığımız ham madde olan istiridye benim ilgimi çekti. Hiç adı belli olmayan istiridye kesme sanatıyla uğraşmaya başladım. Kabuklarla çeşitli eserler çıkarttım" ifadelerini kullandı.
Bu sanatı gelecek nesillere bırakmak istediğini söyleyen Erdem, "Yalnız başıma uğraşıyorum. Ben isterim ki, bu sanatı gelecek nesillerimize kültürel bir miras olarak bırakalım. Bu çok zor ve zahmetli bir sanat olduğu için çocuklarımız çok ilgi gösteremiyorlar. Sabır işi olduğu için sabredemiyorlar. Umarım talebelerimi yetiştiririm ve bizden sonra kıymetli eserleri ülkemize ve devletimize hediye ederler. Çok zor ama zor diye bir şey yok. İnsan yeter ki aşkla isteyerek yapsın. Zor olan hiçbir şey yok. Yalnız sabır, sebat, sonunda da selamet geliyor. Bu sanatı yapmak için çeşitli sanatları da bilmeniz gerekiyor. Ahşap sanatını bilmeniz gerekiyor. Mimarlığı ve çizimleri bilmeniz lazım. Bizler Mimar Sinan'ın torunuyuz. Mimar Sinan mimarlığa sedef Kakma sanatıyla başlamış. Abdülhamit Han'ın sarayında halen sedef kakma atölyesi var. Sedef kakma sanatıyla başladıktan sonra diğer sanatlarda iç içe olduğu için hepsini icra edebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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