Kayseri'de Şehit Yakınları ve Gazilere Ücretsiz Kano Eğlencesi - Son Dakika
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Kayseri'de Şehit Yakınları ve Gazilere Ücretsiz Kano Eğlencesi

Kayseri\'de Şehit Yakınları ve Gazilere Ücretsiz Kano Eğlencesi
16.07.2025 14:14
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Kayseri'nin Tomarza ilçesindeki bir firma, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilere ücretsiz kano keyfi sundu. Firma çalışanı Emrah Erciyes, bu etkinlikle kahraman şehitlerin ailelerini ve gazileri mutlu etmeyi amaçladıklarını belirtti. Gelecek resmi ve dini bayramlarda da benzer etkinliklerin yapılacağı bilgisini verdi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı'nda faaliyet gösteren bir firma, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilere ücretsiz Kano keyfi yaşattı.

Çalışanlardan Emrah Erciyes yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü nedeniyle ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyeceğimiz kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizi ücretsiz kanoya bindirdik. Bir nebzede olsa onları mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Bundan sonra bütün resmi ve dini bayramlarımızda yine aynı şekilde ücretsiz olarak şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi kanoya bindirmeye devam edeceğiz" diyerek şehitlere rahmet ve gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Şehit Yakınları ve Gazilere Ücretsiz Kano Eğlencesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Şehit Yakınları ve Gazilere Ücretsiz Kano Eğlencesi - Son Dakika
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