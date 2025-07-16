Kayseri\'de Şehit Yakınları ve Gazilere Ücretsiz Kano Eğlencesi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı'nda faaliyet gösteren bir firma, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilere ücretsiz Kano keyfi yaşattı.

Çalışanlardan Emrah Erciyes yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü nedeniyle ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyeceğimiz kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizi ücretsiz kanoya bindirdik. Bir nebzede olsa onları mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Bundan sonra bütün resmi ve dini bayramlarımızda yine aynı şekilde ücretsiz olarak şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi kanoya bindirmeye devam edeceğiz" diyerek şehitlere rahmet ve gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi. - KAYSERİ