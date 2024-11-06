Kayseri'de Şok Uygulama: 5 Bin Kişi Sorgulandı - Son Dakika
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Kayseri'de Şok Uygulama: 5 Bin Kişi Sorgulandı

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Kayseri'de yapılan uygulamada 5.190 kişi sorgulandı, 8 şüpheli yakalandı, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

06.11.2024 20:38
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Kayseri Emniyeti'nden şok uygulama: 5 bin 190 kişi sorgulandı

KAYSERİ - Kayseri polisi tarafından 26 farklı noktada düzenlenen şok uygulamada 5 bin 190 kişi sorgulandı, aranan 8 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Yunus timleri, güven timleri ve trafik ekiplerinin bulunduğu 35 ekip ve 70 personelle 26 farklı noktada şok uygulama yapıldı. Uygulamada; 5 bin 190 şahıs ve bin 861 oto sorgusu yapılırken, 97 park, bahçe ve 78 ticari taksi kontrol edildi. Kontrollerde, 8 aranan şahıs yakalanırken, 1 şahıs hakkında toplam 5,6 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı. 2 yoklama kaçağı şahsa işlem yapılan uygulamada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 110 adet fişek ve 3 adet hacizli oto ele geçirildi.

Uygulamanın devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, Kayseri, 3-sayfa, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Şok Uygulama: 5 Bin Kişi Sorgulandı - Son Dakika

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