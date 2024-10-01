Kayseri'de Türkiye'nin En Büyük Antika Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Türkiye'nin En Büyük Antika Fuarı Düzenlendi

Kayseri\'de Türkiye\'nin En Büyük Antika Fuarı Düzenlendi

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Antika Fuarı, 48 ilden antikacıların katılımıyla büyük bir başarı sergiledi. Fuara katılanlar, geçmişe dair hatıralarını canlandıran etkinliğin önemine vurgu yaptı.

01.10.2024 12:35  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi tarafından Kayseri'de bir ilke imza atılarak düzenlenen Türkiye'nin en büyük Antika Fuarı geniş yankı uyandırdı. Fuara gelen antikaseverler ve antika satıcıları, organizasyondaki başarıya teşekkür ederek geçmişteki hatıraların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Mevlana Mahallesi Pazar Yerinde 28-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Antika Fuarı, antika meraklıları ile antika satıcılarını buluşturdu. Talas Belediyesi ile Denizli Tarihi Kültürel Varlıklar Derneği işbirliğinde 48 ilden antikacının katılımıyla gerçekleştirilen Antika Fuarı, büyük küçük herkesin ilgi odağı oldu. Fuara Denizli'den geldiğini belirten satıcı Mustafa Gün, "Talas'ta Türkiye'nin en büyük Antika Fuarı'nın açılmasından memnuniyet duyduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Adıyaman Kahta'dan gelen Muhittin Karaman da, fuarın çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bu etkinliği düzenleyen başta Talas Belediye Başkanımız olmaz üzere bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Yıllardır antika ile uğraşıyorum. İlk kez böyle büyük bir fuar düzenlendi. Böyle bir fuarın ülkemizde olması gerçekten kayda değer bir gelişme. Bu tür etkinlikleri kıymetli buluyorum. Antika ve kültürümüze sahip çıkmak, bu değerli hazinelerimizi gelecek kuşaklara aktarmak bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu. Konya'dan gelen Niyazi Eski de her ay Talas'a geleceğini kaydederek, "Her ildeki bütün belediye başkanlarımızdan böyle bir etkinlik bekliyorum" ifadelerini kullandı. Kayseri'nin bu tür organizasyonlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Mustafa Ayık isimli vatandaş, şehir turizmine de çok katkı sağlayacağını söyledi.

"Hatıralarımız canlandı

Bir başka vatandaş Mehmet Gün ise antika fuarını gezerken çok mutlu olduğunu anlatarak, "Tarih var. Yaşanmışlıklar gözümüzün önüne geliyor. Geçmişi hatırlıyoruz. Hatıralarımız canlanıyor. Harika bir fuar. Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine böyle bir fuarı düzenlediği için teşekkür ediyoruz." şeklinde görüşlerini ifade etti. Yurt çapından yoğun katılımın yaşandığı Antika Fuarı'nda yapılan müzayedelerle birbirinden özel tarihi eşyalar yeni sahiplerini buldu. Fuarda ayrıca Klasik Otomobilciler Derneği üyelerinin stant açarak sergilediği klasik araçlar da vatandaşları geçmişe götürdü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, kayseri, Türkiye, Turizm, Sanat, Yerel, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Türkiye'nin En Büyük Antika Fuarı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor Pezeşkiyan’dan Netanyahu’ya mesaj var Açıklamalar peş peşe geliyor! Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya mesaj var
20:02 İsrail’in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı İsrail'in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:35:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Türkiye'nin En Büyük Antika Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement