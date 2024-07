Kayseri\'de Vatandaşlar Erciyes\'te Serinliğin Tadını Çıkarıyor

Yerel

Kayseri'de Temmuz sıcağından bunalan vatandaşlar soluğu Erciyes'te aldı. Tekir Yaylası'nda kamp yapan vatandaşlar serin havada aileleri ile birlikte güzel vakit geçirdi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes'te faaliyetler 12 ay devam ediyor. Kışın kayak turizminin vazgeçilmesi olan Erciyes'te yazında kamp faaliyetleri yapılıyor. Temmuz sıcağından bunalan vatandaşlar, aileleri ile birlikte Erciyes'te bulunan Tekir Yaylası'na kamp kurarak, serinliğin tadını çıkarıyor. Aileleri ile mangal keyfi yapan vatandaşlar temiz havadan da nasibini almış oluyor.

"Erciyes Dağı bizi serinletiyor"

Temmuz ayının sıcağından kaçmak için Erciyes'e Tekir Yaylası'na geldiklerini söyleyen vatandaşlardan Şaban Karaoğlan, bütün vatandaşları Erciyes'in serinliğine davet etti. Erciyes'in çok güzel bir havasının olduğunu dile getiren Karaoğlan, "Erciyes'e ilk gelişim değil. Yıllardır geliyorum. Yaklaşık 10 yıldır gelip, Tekir Yaylası'nda çadır kurarız. Biliyorsunuz Temmuz ayları çok sıcak oluyor. Ailemi topladım ve buraya geldim. Burada hem bir mangal yaptık hem de burada serinledik. Hava çok güzel. Şu anda burada montla duruyorum. Kayseri'de bu sıcakta şortla gezersiniz ama biz burada montla duruyoruz. O yönden avantajlıyız. Erciyes Dağı bizi serinletiyor. O yönden avantajlıyız. Öğle vaktinin sıcağında dahi buraya çıktığımızda serin bir hava var. Rüzgar serinletiyor. O yönden Tekir Yaylası'nı herkese tavsiye ederim. Belediye de burada sağ olsun güzel organize olmuş. Burayı kamp alanı olarak belirlemişler. Tuvaletleri olsun, ışıklandırmaları olsun, bir imkan sağlamışlar. O yönden de belediyemize de teşekkür ediyoruz. Halkımızda buraya davet ediyoruz. Yazın Kayseri'nin sıcağında balkonlarda, evlerinin içinde sıcakta beklemesinler arabalarına binerek, Erciyes'e tekir yaylasına gelsinler" ifadelerini kullandı.

"Erciyes'te 1 saat uyumak her şeye bedel"

Erciyes'in temiz havasında ve serinliğinde 1 saat uyumanın her şeye bedel olduğunu aktaran Karaoğlan, "Her hafta sonu biz buraya kamp yapmaya geliyoruz. Çadır kuruyoruz. 3 aylık bebeğim var. Evde sıcak nedeniyle bebeğimiz uyku problemi çekiyor. Rahat yatamıyor ama buraya geldiğinde deliksiz uyuyor diyebilirim. O yönden de herkese tavsiye edebilirim. Bebekler açısından da güzel oluyor. Çok rahat bir uyku çekiyorlar. Yetişkinlerde aynı şekilde. Gelip burada 1 saat uyumaları her şeye bedel. Aynı zamanda buranın güneş doğumu da çok güzel oluyor. Biz sabah erken kalktığımızda Erciyes'in tepesinden ışık aşağı doğru iniyor. O da çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Sabah güneşi izlemelerini de tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Yazın çadır, kışın kayak"

Kayseri'nin Erciyes Dağı gibi bir avantajının bulunmasının çok güzel olduğunu aktaran Recep Karaoğlan da sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kayseri'de bir Erciyes'imiz var. Yazın çadır, kışın da kayak merkezimiz var. Buranın imkanlarını değerlendiriyoruz. Çok güzel bir imkanımız var. Zaten merkezde sıcaktan klima olmazsa durulmuyor. Onun haricinde fırsat buldukça Erciyes'e geliyoruz. Kamp yapıyoruz. Ailelerimiz ile birlikte ateş yakıyoruz, mangal yakıyoruz. Buranın serinliğini alıp, tekrardan evlerimize dönüyoruz." - KAYSERİ