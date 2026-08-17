Kayseri\'de Veda Ziyareti

Kayseri'de görev sürelerini tamamlayan Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, 1'inci Komando Tugay Komutanı Tuğg. Mesut Koçak ve 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğg. Volkan Ersun Acar, Vali Gökmen Çiçek'e veda ziyaretinde bulundu.

Vali Gökmen Çiçek; şehirde sundukları hizmetler ve görevleri süresince gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, 1'inci Komando Tugay Komutanı Tuğg. Mesut Koçak ve 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğg. Volkan Ersun Acar'a teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.