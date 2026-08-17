Kayseri'de Veda Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Veda Ziyareti

Kayseri\'de Veda Ziyareti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garnizon Komutanı ve diğer komutanlar, Vali Çiçek'e veda ziyaretinde bulundular.

Kayseri'de görev sürelerini tamamlayan Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, 1'inci Komando Tugay Komutanı Tuğg. Mesut Koçak ve 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğg. Volkan Ersun Acar, Vali Gökmen Çiçek'e veda ziyaretinde bulundu.

Vali Gökmen Çiçek; şehirde sundukları hizmetler ve görevleri süresince gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, 1'inci Komando Tugay Komutanı Tuğg. Mesut Koçak ve 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğg. Volkan Ersun Acar'a teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Veda Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da ’sarı yengeç örümceği’ görüntülendi Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi
Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı’dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump’a ulaştım 18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı'dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump'a ulaştım
Arda Turan’ın takımı Shakhtar Donetsk’e yan bakılmıyor Yine yendiler Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e yan bakılmıyor! Yine yendiler
Ronaldo’dan kötü haber Emekli olacağı tarihi verdi Ronaldo'dan kötü haber! Emekli olacağı tarihi verdi

15:10
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
14:51
Süleymancıların liderine soruşturmadaki ’en ağır’ iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür
Süleymancıların liderine soruşturmadaki 'en ağır' iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür
14:40
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu
14:18
İzmir Menderes’teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
14:14
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
14:09
Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı
Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 17:50:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Veda Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.