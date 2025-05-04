Kayseri\'de Yeni Bir Camii İnşaatı Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Anbar Mahallesi'nde belediye ve hayırsever iş birliğinde yapımı süren Birdal Camii inşaatında incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Büyükkılıç, incelemede yaptığı değerlendirmede, "Kayseri'mizin her köşesine değer katmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin sürdürülebilir şehircilik anlayışı ile altyapıdan ulaşıma, sosyal faaliyetlerden sosyal donatılara kadar kentteki proje, yatırım ve uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda mahallelerin, sosyal donatıları ile altyapısı ile ulaşımı ile daha konforlu ve daha yaşanabilir hale gelmesi için çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç ile Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerle de iş birliğinin en güzel örneklerini sunarak şehrin imarı noktasında inşa faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Anbar Mahallesi'nde hayırsever Muhittin Birdal ve belediye iş birliği ile yapımı süren Birdal Camii'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, toplam 840 metrekarelik inşaat alanında, 560 metrekare zemin kat, 220 metrekare birinci kattan oluşan, toplam 632 kişi kapasiteli, ayrıca cami içerisinde okuma salonu bulunan ve yanında ise 60 metrekarelik bir şadırvanı yer alan Birdal Camii inşa çalışmaları hakkında, yüklenici firma yetkilileri ile teknik personel tarafından bilgi aldı.

Büyükkılıç inceleme esnasında yaptığı değerlendirmede; "Bu güzel pazar sabahında Anbar Mahallemizde yükselen cami inşaatını ziyaret ettik, çalışmaları yerinde inceledik. Mahallemize yakışır bir eser olacak inşallah. Kayseri'mizin her köşesine değer katmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ