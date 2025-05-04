Kayseri'de Yeni Bir Camii İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Yeni Bir Camii İnşaatı Devam Ediyor

Kayseri\'de Yeni Bir Camii İnşaatı Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anbar Mahallesi'nde hayırsever iş birliği ile yapımı süren Birdal Camii inşaatında incelemelerde bulunarak, projenin Kayseri'ye değer katacağını belirtti.

04.05.2025 16:08  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Anbar Mahallesi'nde belediye ve hayırsever iş birliğinde yapımı süren Birdal Camii inşaatında incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Büyükkılıç, incelemede yaptığı değerlendirmede, "Kayseri'mizin her köşesine değer katmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin sürdürülebilir şehircilik anlayışı ile altyapıdan ulaşıma, sosyal faaliyetlerden sosyal donatılara kadar kentteki proje, yatırım ve uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda mahallelerin, sosyal donatıları ile altyapısı ile ulaşımı ile daha konforlu ve daha yaşanabilir hale gelmesi için çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç ile Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerle de iş birliğinin en güzel örneklerini sunarak şehrin imarı noktasında inşa faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Anbar Mahallesi'nde hayırsever Muhittin Birdal ve belediye iş birliği ile yapımı süren Birdal Camii'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, toplam 840 metrekarelik inşaat alanında, 560 metrekare zemin kat, 220 metrekare birinci kattan oluşan, toplam 632 kişi kapasiteli, ayrıca cami içerisinde okuma salonu bulunan ve yanında ise 60 metrekarelik bir şadırvanı yer alan Birdal Camii inşa çalışmaları hakkında, yüklenici firma yetkilileri ile teknik personel tarafından bilgi aldı.

Büyükkılıç inceleme esnasında yaptığı değerlendirmede; "Bu güzel pazar sabahında Anbar Mahallemizde yükselen cami inşaatını ziyaret ettik, çalışmaları yerinde inceledik. Mahallemize yakışır bir eser olacak inşallah. Kayseri'mizin her köşesine değer katmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Politika, İnceleme, kayseri, İnşaat, Anbar, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Yeni Bir Camii İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Tansiyon zirveye çıktı ABD’nin hamlesine Kuzey Kore’den nükleer tehdit Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu
Borsa İstanbul’da felaket Kaybolan paranın haddi hesabı yok Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:17:35. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Yeni Bir Camii İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.