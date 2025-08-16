Kayseri'de Zabıta Ekiplerinden Ekmek ve İşletmelere Denetim - Son Dakika
Kayseri'de Zabıta Ekiplerinden Ekmek ve İşletmelere Denetim

16.08.2025 13:32  Güncelleme: 13:34
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, halk sağlığı ve tüketici haklarını koruma adına fırınlar ve diğer işletmelerde gramaj, fiyat etiketi ve kalite kontrol denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerin sonucunda herhangi bir eksikliğe rastlanmadığı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Kayserililerin halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak için yürütülen denetimler hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede fırınlar ve işletmelerde gramaj, fiyat etiketi ile dara ve kalite kontrolü uygulamaları kapsamında denetimler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak, vatandaşların huzur ve güven içerisinde alışverişlerini yapabilmelerinin sürekliliğini sağlamak adına kent genelindeki fırın ve işletmelerde gramaj, dara ve kalite kontrolü denetimleri yaptı. Fırınlarda ekmek gramajlarını kontrol eden zabıta ekipleri, diğer unlu mamullerde de kalite kontrolü yaptı. Fırın denetimlerinin ardından bilgilendirmelerde bulunan Zabıta Komiseri Mustafa Koçak, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak şehrimizde yapmış olduğumuz fırın kontrollerinde gramaj ve fiyat etiketinde herhangi bir eksikliğe rastlanılmamıştır. Kontrollerimiz devam edecektir. Halkımız sağlıklı ve güvenli bir şekilde ekmek tüketimlerini yapabilirler" diye konuştu. Esnaflar da zabıta ekiplerinin denetimlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, seyyar satıcı ve dilencilere karşı denetimler için de ayrıca teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri öte yandan işletmelerde terazi darası kontrolleri de yaptı. Esnafların ürün satışlarında kullandıkları paketleme ambalajlarının darasını alma konusunda kurallara riayet edip etmediğini denetleyen ekipler, dara konusunda titizlik gösteren esnafları tebrik etti. Zabıta Komiseri Harun Doğan ise gramaj ve ambalajlı malzemelerin terazi darasının alınmasına yönelik denetimlerin rutin olarak sürdüğünü belirterek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler olarak şehrimizin genelinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik gramaj ve ambalajlı malzemelerin terazi darasının alınması gerektiğine dair çalışma yapmaktayız. Bu çalışmalarımız haksız kazancın önüne geçmek ve vatandaşın maddi zarara uğramaması için rutin olarak yapılmaktadır. Bu konu hakkında vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını ve zabıtaya bildirmesini önemle rica ederiz" ifadelerini kullandı.

7 karakol, 7 araç ve toplam 72 personel ile denetim faaliyetlerini titizlikle yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şehrin huzur ve güvenliğine katkı sağlamayı sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

