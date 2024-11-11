Kayseri'deki Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelli Bireylerin Yüzme Eğitimiyle Özgüven Kazandırıyor - Son Dakika
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Kayseri'deki Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelli Bireylerin Yüzme Eğitimiyle Özgüven Kazandırıyor

Kayseri\'deki Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelli Bireylerin Yüzme Eğitimiyle Özgüven Kazandırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylere yönelik uygulanan yüzme eğitimlerinin, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine önemli katkılar sağladığını belirtti. Merkez haftada 250 öğrenciye hizmet vererek sosyal hayata katılımı artırmayı hedefliyor.

11.11.2024 12:40  Güncelleme: 12:42
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Türkiye'nin alanında en büyük engelsiz yaşam merkezlerinden biri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde havuz kompleksi ile öğrencilere hem fiziksel hem de ruhsal açıdan önemli faydalar sağladıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel olarak desteklediği Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Havuz Kompleksi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedefliyor. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece engelli öğrencilerin kullanımına sunulan projede, havuzdan yararlanan öğrenci sayısı haftada 250'yi buluyor. Yüzme havuzu, hem hidroterapi tedavisi hem de yüzme sporu aracılığıyla engelli bireylerin gelişimine katkı sağlıyor" dedi. Büyükkılıç, öğrencilerin seanslara yüzme eğitmenleri eşliğinde, bireysel ya da küçük gruplar halinde katıldığını, bu süreçte çocukların fiziksel yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra özgüven kazanmalarına da yardımcı olduklarını vurguladı. Özel öğrenciler de merkezde aldıkları eğitimle büyük ilerleme kaydederken, bazıları milli sporcu olma hayalini yaşıyor. Veliler, merkezden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve tüm ekibe teşekkürlerini iletiyor. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yüzme eğitmeni olarak görev yapan Uğurcan Bayazıt, haftada 250 öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek, "Burada çocuklarımızın motor becerisine katkı sağlamaktayız. Fizyoterepist ve psikolog arkadaşlarımızla beraber antrenman programları yapıp kişiye özel bir eğitim programı uyguluyoruz. Burada öğrencilerimize temel yüzme eğitimi veriyoruz. Suda kalma, ileri-geri gidebilme, suyun için dalabilme ve sudaki performanslarına göre değerlendirmeler yapıyoruz" diye konuştu. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ailesinin 38 yaşındaki üyesi Gamze Duman ise yüzmeyi çok sevdiğini, haftada 5 gün merkeze geldiğini ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nde olmaktan mutlu olduğunu kaydetti.

Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerlerinden Ahmet Yasir Şevkli de "Burada hocamızla birlikte antrenmanlarımızı yapıyoruz. Burada yüzme öğrenerek başladım ve geliştirdim. İleride, Kayseri şampiyonu ve Türkiye Şampiyonu olmak istiyorum. Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlara katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Hasan isimli bir öğrenci de yüzme eğitimine katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken, eğitmenlerini çok sevdiğini ve yüzmeyi öğrenerek önemli bir adım attığını belirtti. Bu proje, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırma ve onları daha bağımsız bireyler haline getirme yolunda önemli bir adım olarak örnek teşkil ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'deki Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelli Bireylerin Yüzme Eğitimiyle Özgüven Kazandırıyor - Son Dakika

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