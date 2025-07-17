Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Futbol Kulüplerinin Gözdesi Oluyor - Son Dakika
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Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Futbol Kulüplerinin Gözdesi Oluyor

Kayseri\'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Futbol Kulüplerinin Gözdesi Oluyor
17.07.2025 14:33  Güncelleme: 14:35
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Vanspor FK ve Kahramanmaraş İstiklalspor gibi kulüplerin övgüsünü kazanarak, profesyonel futbol takımları için önemli bir hazırlık merkezi haline geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, üst düzey tesis altyapısı, eşsiz doğası ve profesyonel çalışma ortamıyla Van spor FK ve Kahramanmaraş İstiklalspor gibi kulüplerin övgüsünü kazandı.

Altın Bayrak ödüllü "Avrupa Spor Şehri" ünvanına sahip Kayseri, spor altyapısında attığı adımlarla Türkiye'de örnek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyoner yaklaşımıyla hayata geçirilen ve 1850 metre rakımlı Erciyes'in zirvesinde konumlanan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezona hazırlanan profesyonel futbol kulüplerinin gözdesi haline geldi.

Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Vanspor FK ve 2. Lig ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor, kamp tercihlerini Kayseri'den yana kullanarak Erciyes'te sezon hazırlıklarına devam ediyor. Modern yapısıyla 8 futbol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve birçok teknik birimi barındıran kamp merkezi; sporculara hem performans hem konfor açısından üst düzey imkanlar sunuyor.

"Burası bizim için anlamlı ve özel bir yer"

Kamp süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Van Spor burada geçen sene kamp yapıp, sezon sonunda şampiyonluğa ulaştı ve final maçını da Kayseri'de oynayıp 1. Lig'e çıktı. O yüzden burası bizim için anlamlı ve özel bir yer" dedi.

"Türkiye'nin önemli kamp merkezlerinden bir tanesi"

Hem otel kalitesi hem iklim şartları hem de saha kaliteleri üst düzey çalışmaya çok müsait bir tesis olduğunu belirten Kutlu, "Çalışmalarımız güzel gidiyor, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu tesisi, Türkiye'nin önemli kamp merkezlerinden bir tanesi, Türkiye'de yatırım yapan bu anlamda belediye sayısı çok az, buradaki kamp ortamı çok önemli yatırım yapılmış, bir spor adamı olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum"

Kahramanmaraş İstiklalspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise yaptığı açıklamada, "Çok memnun kaldık, tebrik ediyoruz. Zemin çok güzel, zeminin elverişli olması, havanın güzelliği, oteller güzel imkanlar sunuyor. İnşallah verimli geçer, güzel başladık. Kamp süresi bittiğinde en iyi şekilde ligimize başlarız. Ülkemizin coğrafi olarak o kadar güzel mevkii var, bu ortamı sunacak, tesisleri yapacak. Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum, bu yatırımı yaptı, inşallah başka illerimizde bunu örnek alır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

4 Temmuz'da kampa başlayan Vanspor FK'nin kamp süresi, 17 Temmuz'da sona eriyor. 7 Temmuz'da kamp yapmaya başlayan Kahramanmaraş İstiklalspor ise 20 Temmuz'a kadar Erciyes'te kamp yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spora yaptığı bu yatırım, sadece futbol değil; yüzme, basketbol, atletizm, bisiklet ve dağ sporları gibi pek çok branşta da kentteki spor faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Yaz aylarında kamp merkezi olarak öne çıkan Erciyes, kışın da kayak ve kar sporları ile uluslararası turizmin önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spora ve sporcuya verdiği destekle gelişen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Kayseri'yi Türkiye'nin spor kamp üslerinden biri haline getirerek hem kulüplerin hem de spor turizminin gözdesi konumuna yükseliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Futbol Kulüplerinin Gözdesi Oluyor - Son Dakika

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