Kayseri'deki Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Usulsüzlük İddiaları - Son Dakika
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Kayseri'deki Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Usulsüzlük İddiaları

Kayseri\'deki Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde Usulsüzlük İddiaları

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde usulsüzlük iddiaları sonucunda okul müdürü ve öğretmenlere cezalar verildi. Müdür yardımcısı ve diğer öğretmenler ise başka okullara görevlendirildi.

09.08.2024 16:58
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Kayseri'nin Develi ilçesindeki Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki usulsüzlük iddialarının ardından okul müdürü ile 2 öğretmen kınama cezası alırken, bir müdür yardımcısı ile 2 öğretmenin ise hazırlanan müfettiş raporu istikametinde başka okullara görevlendirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesindeki Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021 yılı Ekim ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün isteği istikametinde 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Kampanyası' çerçevesinde protokol yapıldı. Protokolde yapılan işlerde; işin alınması, alan dışı öğretmenlerin görevlendirilmesi, imalat ve montaj çalışmalarında hiçbir usul ve esasa uyulmadığı yönündeki şikayet üzerine görevlendirilen müfettişler yaptıkları incelemenin ardından raporunu hazırladı. Söz konusu raporda; döner sermaye işletmesinde alan dışı öğretmenler A.K ve M.Y.'ye ödenmemesi gereken yaklaşık 50 bin liranın ödendiği, yine döner sermaye işletmesi çerçevesinde yapılan bazı işlerde Müdür Yardımcıları H.M. ve Ü.K ile öğretmen A.N.'ye elden ödeme yapıldığı tespit edildi. Müfettişler adı geçen okul yöneticisi ve öğretmenleri için bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulmasını ve kınama cezası gibi cezalar verilmesinin yanı sıra idari yönden de il içerisinde başka bir okulda görevlendirmeleri konusunda görüş bildirdiği öğrenildi.

Raporun ardından toplanan İl Disiplin Kurulu ceza yağdırdı

İl Disiplin Kurulu'nda alınan cezalar şu şekilde; Okul Müdürü Ü.T.'ye uyarı cezası verildi. Müdür Yardımcısı Y.T.'ye Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilerek, idarecilik görevinden alındı. Y.T. Yahyalı'daki bir meslek lisesine mobilya öğretmeni olarak tayin edildi. Y.T. hakkındaki adli soruşturma ise Memurlar Muhakeme Kanunu çerçevesinde Kaymakamlık olurunu beklediği öğrenildi. Sayman olarak görev yapan O.T. saymanlık görevinden alınarak, kınama cezası verildi. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen öğretmen H.N., Tomarza'daki bir meslek lisesine mobilya öğretmeni olarak tayin oldu. Kınama cezası alan öğretmen İ.T. Develi'deki başka bir okula tayin oldu. Öğretmenler S.T. ve İ.S.Y. kınama cezası alırken, haksız ödeme yapıldığı belirtilen öğretmenler M.T. ve A.K.'den aldıkları para faiziyle geri alındığı öğrenildi.

M.T ve A.K ile ilgili adli soruşturma konusunun da Müdür Yardımcısı Y.T. nin durumunda olduğu gibi kaymakamlık olurunu beklediği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'deki Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Usulsüzlük İddiaları - Son Dakika

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