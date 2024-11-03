Kayseri Ekonomisi İçin Ortak Akıl Toplantısı

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Kayseri ekonomisinin daha da gelişebilmesi için ortak akıl toplantıları gerçekleştiren Erciyes İstişare Grubu; Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Kayseri sanayisi ve iş hayatıyla ilgili değerlendirmeler yapmak, ekonominin önündeki sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunmak, yeni ve stratejik yatırımlar konusunda istişarelerde bulunmak ve topyekun Kayseri'nin daha fazla gelişmesine katkı sunmak üzere kurulan Erciyes İstişare Grubu üyeleri bu kez Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda yapılan toplantıya Erciyes İstişare Grubu Başkanı İsmail Ejder'in yanı sıra Saffet Aslan, Ercan Sarıkaya, Sedat Böyük, Mehmet Kabak, Murat Yibur, Akif Çöl, Ali Can Akkaş gibi istişare grubunda yer alan pek çok tanınmış isim katıldı.

Toplantıda, Kayseri ekonomisine ilişkin görüşler aktarıldı ve yeni yatırım önerileriyle ilgili fikirler dile getirildi. - KAYSERİ