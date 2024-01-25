Kayseri Firmaları İstanbul Mobilya Fuarı\'na Damga Vurdu

Kayseri Sanayi Odası Başkanı (KAYSO) Büyüksimitci, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na 180'inin üzerinde Kayseri firmasının katılım sağladığını ve bunun gurur verici olduğunu belirterek, "Bu sene Kayserili firmalarımızla İstanbul Mobilya Fuarı'na damga vurduk" dedi.

Kayseri Sanayi Odası İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IIFF2024 İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı'na çıkarma yaptı. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdullah Oğuzbaş ve Ahmet Gümüşcü ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Sarıalp, İrfan Püsküllü ve Ahmet Ezinç, İstanbul Mobilya Fuarı'na katılan 180'in üzerinde Kayseri firmasını ziyaret ederek, hayırlı fuarlar diledi. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İstanbul Mobilya Fuarı'na 180'in üzerinde Kayseri firmasının katılımının gurur verici olduğunu belirterek, bu denli yoğun katılımın, Kayseri'nin mobilya sektöründe ne denli güçlü olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Mobilya sektörünün istihdam, ihracat ve firma sayısı bakımından Kayseri'nin lokomotif sektörlerinin başında geldiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci; "Kayseri olarak mobilya imalatında, 600'ün üzerinde firmamız ve 28 bine yakın çalışanımızla Türkiye'de 1. sıradayız. Bu firmalardan yaklaşık 400 tanesi fabrikasyon seri üretim yapabilen ve ihracata yönelik çalışan firmalardır" dedi. Başkan Büyüksimitci, 2022 verilerine göre, İSO ilk 500 ve ikinci 500'de toplam 11 mobilya firması yer aldığını, bu firmalardan 8'nin Kayseri firması olduğunu da belirterek, bu verinin Kayseri'nin mobilya sektöründe lider konumda olduğunu ispatlar nitelikte olduğunu söyledi. Kayseri'nin ihracatını daha da yukarılara çekmek için gayret ettiklerinin altını çizen Büyüksimitci; "Bizler çalışmak zorundayız. Türkiye üretmek zorunda. Ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak adına şehrimizde yeni üretim alanları oluşturuyoruz. Valiliğimiz ve belediyelerimizle birlikte şehrimizin 4. OSB'si Erciyes OSB'mizi hayata geçiriyoruz. 4 milyar dolar civarında olan ihracatımızı daha da yukarılara çekmek adına her türlü çalışmayı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha iyi konumda olacağız. Şehrimizde mobilya sektörünü bu denli güçlü hale getiren, gece gündüz çalışarak üretime, istihdama ve ihracata katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Avrupa'nın en büyük mobilya fuarına katılım sağlayan başta üyelerimiz olmak üzere tüm firmalarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Büyüksimitci son olarak fuarda sanayicileri yalnız bırakmayan önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Milletvekillerine, Vali Gökmen Çiçek'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, ilçe belediye başkanlarına, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'a, OSB başkanlarına ve sanayicilere destek veren Tüm Kayseri protokolüne teşekkür etti. - KAYSERİ