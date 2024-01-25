 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri Firmaları İstanbul Mobilya Fuarı'na Damga Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Firmaları İstanbul Mobilya Fuarı'na Damga Vurdu

Kayseri Sanayi Odası Başkanı (KAYSO) Büyüksimitci, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na 180'inin üzerinde Kayseri firmasının katılım sağladığını ve bunun gurur verici olduğunu belirterek, 'Bu sene Kayserili firmalarımızla İstanbul Mobilya Fuarı'na damga vurduk' dedi.

Kayseri Firmaları İstanbul Mobilya Fuarı\'na Damga Vurdu
25.01.2024 - 10:15,  Güncelleme: 10:19
Abone Ol

Kayseri Sanayi Odası Başkanı (KAYSO) Büyüksimitci, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na 180'inin üzerinde Kayseri firmasının katılım sağladığını ve bunun gurur verici olduğunu belirterek, "Bu sene Kayserili firmalarımızla İstanbul Mobilya Fuarı'na damga vurduk" dedi.

Kayseri Sanayi Odası İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IIFF2024 İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı'na çıkarma yaptı. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdullah Oğuzbaş ve Ahmet Gümüşcü ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Sarıalp, İrfan Püsküllü ve Ahmet Ezinç, İstanbul Mobilya Fuarı'na katılan 180'in üzerinde Kayseri firmasını ziyaret ederek, hayırlı fuarlar diledi. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İstanbul Mobilya Fuarı'na 180'in üzerinde Kayseri firmasının katılımının gurur verici olduğunu belirterek, bu denli yoğun katılımın, Kayseri'nin mobilya sektöründe ne denli güçlü olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Mobilya sektörünün istihdam, ihracat ve firma sayısı bakımından Kayseri'nin lokomotif sektörlerinin başında geldiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci; "Kayseri olarak mobilya imalatında, 600'ün üzerinde firmamız ve 28 bine yakın çalışanımızla Türkiye'de 1. sıradayız. Bu firmalardan yaklaşık 400 tanesi fabrikasyon seri üretim yapabilen ve ihracata yönelik çalışan firmalardır" dedi. Başkan Büyüksimitci, 2022 verilerine göre, İSO ilk 500 ve ikinci 500'de toplam 11 mobilya firması yer aldığını, bu firmalardan 8'nin Kayseri firması olduğunu da belirterek, bu verinin Kayseri'nin mobilya sektöründe lider konumda olduğunu ispatlar nitelikte olduğunu söyledi. Kayseri'nin ihracatını daha da yukarılara çekmek için gayret ettiklerinin altını çizen Büyüksimitci; "Bizler çalışmak zorundayız. Türkiye üretmek zorunda. Ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak adına şehrimizde yeni üretim alanları oluşturuyoruz. Valiliğimiz ve belediyelerimizle birlikte şehrimizin 4. OSB'si Erciyes OSB'mizi hayata geçiriyoruz. 4 milyar dolar civarında olan ihracatımızı daha da yukarılara çekmek adına her türlü çalışmayı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha iyi konumda olacağız. Şehrimizde mobilya sektörünü bu denli güçlü hale getiren, gece gündüz çalışarak üretime, istihdama ve ihracata katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Avrupa'nın en büyük mobilya fuarına katılım sağlayan başta üyelerimiz olmak üzere tüm firmalarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Büyüksimitci son olarak fuarda sanayicileri yalnız bırakmayan önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Milletvekillerine, Vali Gökmen Çiçek'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, ilçe belediye başkanlarına, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'a, OSB başkanlarına ve sanayicilere destek veren Tüm Kayseri protokolüne teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayseri Sanayi Odası, İstanbul, Kayseri, OSB, İhracat, İstanbul, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Firmaları İstanbul Mobilya Fuarı'na Damga Vurdu - Son Dakika


13:30
Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21
Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası

Son Dakika
13:30 Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21 Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03 Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:52:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Firmaları İstanbul Mobilya Fuarı'na Damga Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement