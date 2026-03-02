Başkan Büyükkılıç, DHMİ Genel Müdürü Çakmak\'ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ankara'da Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Enes Çakmak'ı ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Ankara temasları kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, Kayseri Havalimanı'nda tamamlanan yeni terminal binası ve havalimanının Başmüdürlük statüsüne geçiş süreci ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Havalimanı'nın Başmüdürlük olması adına gerekli görüşmeler ve değerlendirmelerde bulunduk. Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak'ı ziyaret ettik" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak'a ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek; "Modern altyapısı, artan kapasitesi ve güçlenen hizmet kalitesiyle Kayseri'miz bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.