Başkan Büyükkılıç, DHMİ Genel Müdürü Çakmak'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Büyükkılıç, DHMİ Genel Müdürü Çakmak'ı ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, DHMİ Genel Müdürü Çakmak\'ı ziyaret etti
02.03.2026 17:37  Güncelleme: 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak'ı ziyaret ederek Kayseri Havalimanı'nın Başmüdürlük statüsüne geçiş sürecini görüştü. Başkan Büyükkılıç, modern altyapı ve artan kapasite ile Kayseri'nin bu statüyü hak ettiğini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ankara'da Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Enes Çakmak'ı ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Ankara temasları kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, Kayseri Havalimanı'nda tamamlanan yeni terminal binası ve havalimanının Başmüdürlük statüsüne geçiş süreci ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Havalimanı'nın Başmüdürlük olması adına gerekli görüşmeler ve değerlendirmelerde bulunduk. Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak'ı ziyaret ettik" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak'a ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek; "Modern altyapısı, artan kapasitesi ve güçlenen hizmet kalitesiyle Kayseri'miz bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetim, Kayseri, Yerel, Dhmi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, DHMİ Genel Müdürü Çakmak'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Doğruysa Trump’ı zor günler bekliyor ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Sanki olacakları görmüş Erbakan’ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu
Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi
Barcelona’nın eski yıldızı, İran’da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye’ye kaçtı Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı
Türkiye-İran sınırıyla ilgili “mayın“ iddiasına net yalanlama Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama

17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 18:11:24. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, DHMİ Genel Müdürü Çakmak'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.