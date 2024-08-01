Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Coşkun Esen atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Coşkun Esen atandı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne Coşkun Esen atandı

2023 yılında görevi devralan Bahameddin Karaköse'nin yerine, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Eğitim Uzmanı olan Coşkun Esen atandı. Coşkun Esen, Sinop'un Ayancık ilçesinde doğmuş olup, eğitim kariyerine öğretmen olarak başlamış ve çeşitli görevlerde bulunmuştur.

01.08.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bahameddin Karaköse'nin yerine Milli Eğitim Bakanlığı'nda Eğitim Uzmanı olan Coşkun Esen atandı.

2023 yılında Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devralan Bahameddin Karaköse'nin yerine göreve Milli Eğitim Bakanlığı'nda Eğitim Uzmanı olarak görev yapan Coşkun Esen atandı.

Coşkun Esen kimdir?

Sinop'un Ayancık ilçesinde doğan Coşkun Esen, ilk ve orta öğrenimini Sinop'ta tamamladıktan sonra lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde aldı. Yüksek lisansını ise Dumlupınar Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tamamladı. Eğitim kariyerine 1995 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğretmen olarak başlayan Esen, memleketi Sinop'a tayin olduktan sonra burada çeşitli öğretmenlik ve okul yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2003 - 2012 yılları arasında Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü yapan Esen, ardından Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 2016 yılında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Esen, burada yaklaşık 6 yıl görev yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na Milli Eğitim Uzmanı olarak atandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Karaköse, Ayancık, Kayseri, Sinop, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Coşkun Esen atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:08 Doğal gaz fiyatlarına yüzde 38’lik artış Doğal gaz fiyatlarına yüzde 38'lik artış
12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 14:26:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Coşkun Esen atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement