Kayseri iş dünyası milletin zaferini Cumhuriyet Meydanı'nda sahiplenmeye devam etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri iş dünyası milletin zaferini Cumhuriyet Meydanı'nda sahiplenmeye devam etti

Kayseri iş dünyası milletin zaferini Cumhuriyet Meydanı\'nda sahiplenmeye devam etti
16.07.2025 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), MÜSİAD Kayseri Şubesi, Mimarsinan, İncesu ve Erciyes Organize Sanayi Bölgeleri temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'nda...

Kayseri'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), MÜSİAD Kayseri Şubesi, Mimarsinan, İncesu ve Erciyes Organize Sanayi Bölgeleri temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'nda kurdukları 'Demokrasi Çadırı' ile halkla buluştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları, Kayseri Valiliği ve il protokolünün katılımıyla Kartal Şehitliği önünde '15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye Yürüyüşü' ile başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan KTO, KAYSO, MÜSİAD, Mimarsinan, İncesu ve Erciyes OSB başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada düzenlenen programa KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü, Erciyes OSB Başkanı Mehmet Sarıalp ve her kurumdan yönetim kurulu üyeleri katıldı. Protokolün de ziyaret ettiği Demokrasi Çadırı'nda halkla sohbet edilip çeşitli ikramlarda bulunuldu. Program kapsamında geç saatlere kadar süren etkinliklerde şehitler için dualar edildi, 15 Temmuz'un anlam ve önemi vurgulandı.

"15 Temmuz, milletimizin diriliş destanıdır"

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, anma programında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz, Türk milletinin kahramanlık, özgürlük ve demokrasi destanıdır. Devletin içine sızmış ihanet şebekelerine, terör örgütlerine karşı verilen büyük bir diriliş ve varoluş mücadelesidir. 9 yıl önce olduğu gibi bugün de bu meydandayız. Vatan sevdalısı hemşehrilerimiz, siyasi görüşü, mesleği, mezhebi ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan, bu Meydan'da toplanarak, ecdadının kanıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne ve tüm kutsallarına canı pahasına sahip çıktığını bir kez daha göstermiştir. O gün bizzat ve gönlü ile bu Meydan'da yer alarak darbe girişiminde bulunan alçaklara karşı birlik ve beraberlik içerisinde, 'Kahrolsun darbeciler, kahrolsun hainler' diye haykıran tüm hemşerilerimi, o gece verdiğimiz tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükran diliyor, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "

"Bu alçakça saldırıyı unutmadık, unutmayacağız"

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, "15 Temmuz 2016 gecesi milletimiz, demokrasimize ve hukuk devletine kasteden hain darbe girişimini geri püskürterek çok net bir mesaj vermiştir: Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan hiçbir idare meşru değildir. Türk iş dünyası dün olduğu gibi bugün de devletimizin, milletimizin ve demokrasimizin yanındadır. Bu ihanet girişimini unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

"Bu milletin iradesi her zaman galip gelmiştir"

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer de açıklamasında, "15 Temmuz gecesi milletimizin vatanına, iradesine ve demokrasisine sahip çıktığı kutlu bir direnişin adıdır. O gece sokaklara çıkan aziz milletimiz, tanklara, silahlara, uçaklara karşı imanıyla durarak bir kez daha göstermiştir ki bu topraklarda karar da, güç de millettedir. MÜSİAD olarak dün olduğu gibi bugün de ülkemizin yanında, milli iradenin safında durmaya devam ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Demokrasi Çadırı'nda vatandaşlarla da bir araya gelen oda ve OSB temsilcileri, birlik ve beraberlik vurgusunu yineledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Sivil Toplum, İş Dünyası, 15 Temmuz, Erciyes, Türkiye, kayseri, Ekonomi, İncesu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri iş dünyası milletin zaferini Cumhuriyet Meydanı'nda sahiplenmeye devam etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor 3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti 15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
Ankara Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Adıyaman’da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü Adıyaman'da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 117’ye yükseldi Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi

13:33
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
12:25
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu İlk vukuatı değil
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil
11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
21:14
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
21:12
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
21:09
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
20:53
Husumetli ailelerin ilginç kavgası Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
Husumetli ailelerin ilginç kavgası! Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
19:50
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim
Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
19:15
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
18:55
New Jersey’de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New Jersey'de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 14:59:21. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri iş dünyası milletin zaferini Cumhuriyet Meydanı'nda sahiplenmeye devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.