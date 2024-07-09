Kayseri İş Dünyası Temsilcileri Vali ve Emniyet Müdürüne Teşekkür Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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Kayseri İş Dünyası Temsilcileri Vali ve Emniyet Müdürüne Teşekkür Ziyaretinde Bulundu

Kayseri İş Dünyası Temsilcileri Vali ve Emniyet Müdürüne Teşekkür Ziyaretinde Bulundu

Kayseri'de yaşanan olayların ardından iş dünyası temsilcileri, Vali Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette, iş dünyası temsilcileri yaşanan olaylarda gösterilen cesur tavır ve hızlı müdahale için teşekkürlerini iletti. Vali Çiçek ise iş dünyasının birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemine vurgu yaparak, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

09.07.2024 09:49
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Kayseri'de yaşanan olayların ardından iş dünyası temsilcileri, Vali Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Gülsoy, Latif Başkal, Şevket Uyar, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, KTB Meclis Başkanı Mehmet İştahlı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü, Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, Erciyes OSB Başkanı Mehmet Sarıalp, MÜSİAD Başkanı Ferhat Akmermer ve ASKON Kayseri Başkan Vekili Hazar Aksoy'dan oluşan heyet, ilk olarak Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy; "Şehrimizde geçtiğimiz günlerde elim bir hadise sonucu üzücü olaylar yaşadık. Yaşanan gerginlik ve olaylar sırasında orada olmanız, yaptığınız etkili konuşma, devletin orada olduğunu göstermeniz vatandaşlarımızı sakinleştirdi. Olayların daha da büyümesini önledi. Göstermiş olduğunuz cesur tavır, güvenlik güçlerimizi koordineniz, hızlı ve etkili müdahaleniz, halkımız üzerinde olumlu bir etki yaşattı. Liderlik vasfınız ve soğukkanlı tavrınız olayların büyümesine engel oldu. Provakatif eylemlere ve huzuru bozmak isteyenlere geçit vermeyerek şehrimizin kısa sürede normale dönmesine katkı sağladı. Bizler Kayseri İş dünyası olarak ilimizin huzur ve güvenliğini sağlama noktasında almış olduğunu gerekli tedbirlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Rabbim devletimize zeval vermesin. Bizler vatanına, bayrağına, devletine, milli ve manevi değerlerine gönülden bağlı insanlarız. Devletimizin ve güvenlik güçlerimizin her daim yanındayız. Kayserimiz Erciyes Dağı gibi yüce gönüllü insanların diyarıdır. Sizi de seviyoruz. Rabbim güç, kuvvet versin" ifadelerini kullandı. Vali Gökmen Çiçek ise Kayseri iş dünyasının ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri halkının her zaman yanında olduğunu ve kamu düzeninin korunması için gereken tüm adımları atmaya devam edeceklerini söyledi. Çok büyük bir badire atlatıldığını ve can kaybı olmadan olayların sonlandırıldığını belirten Vali Çiçek, Kayseri iş dünyası temsilcilerine göstermiş oldukları birlik ve beraberlikten dolayı teşekkür ederek, şehrin huzuru ve güvenliği için el birliği ile çalışmanın önemine vurgu yaptı.

İş dünyası temsilcileri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı'da makamlarında ziyaret ederek, olaylar sırasında göstermiş oldukları üstün gayret ve çalışmalardan dolayı tüm güvenlik güçlerine teşekkür ettiklerini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri İş Dünyası Temsilcileri Vali ve Emniyet Müdürüne Teşekkür Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri İş Dünyası Temsilcileri Vali ve Emniyet Müdürüne Teşekkür Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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