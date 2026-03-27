Kayseri itfaiyesi elektrikli araç yangınları için teyakkuzda

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, söndürmesi zor olan elektrikli araç yangınlarına karşı yaptıkları eğitimlerle başarı oranlarını artırırken, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "Dünya genelinde elektrikli araç yangınlarına nasıl müdahale edildiğini yakından takip ediyoruz" dedi.

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen elektrikli araç yangınına yaptıkları müdahale ile takdir toplayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, elektrikli araç yangınlarına karşı yaptıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle teşkilata alınan son model teknolojik ekipmanlar ile adeta komando gibi eğitim yapan ekipler, vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olmak için mücadelelerini sürdürüyor.

Elektrikli araç sahiplerine uyarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, elektrikli araçların lityum-iyon pillere sahip olduklarını belirterek, yanlış şarj edilmesiyle bile ilerde yangına sebebiyet verdiğini söyledi. Elektrikli araçlar şarj edilirken dikkat edilmesi gerekenler ve yangına nasıl müdahalede bulunduklarını ifade eden Kızılkan, "Türkiye genelinde toplam 33 milyon elektrikli, hibrit ve fosil yakıtlı araç bulunmaktadır. Türkiye genelinde yapılan incelemelerde, 100 bin araçta bin 500 yangının fosil araçlarda meydana geldiği tespit edilmiştir. TÜİK verilerine baktığımızda, elektrikli araç sayısının hızla arttığını ve 400 bin sayısına ulaştığını görüyoruz. Dünya genelinde elektrikli araç kullanımı ve vatandaşların genel memnuniyetinin arttığını görmekle birlikte, 2026 yılı başı itibarıyla bugüne kadar toplam 100 bin elektrikli araç içerisinde 25 elektrikli araçta yangın meydana geldiği görülmektedir. Bu oranın fosil araçlara göre daha düşük olduğu, ancak fosil araç yangınlarının söndürülmesinin daha kolay olduğu anlaşılmaktadır. Elektrikli araçlarda meydana gelen yangınlarda, duman çıkışıyla birlikte alevli yanma oluşmaktadır. Bu esnada sürücülerin, özellikle araçtaki termal kaçak olarak adlandırılan duruma bağlı gelişebilecek olumsuzlukları gözlemleyerek hareket etmeleri tavsiye edilmektedir. Batarya konusunda, evde kendi elektriğimizi kullanarak şarj edeceksek, kullanılacak kabloların standartlara uygun olması ve bayilerin tavsiye ettiği nitelikleri taşıması önem arz etmektedir. Kablonun tamamen açılması gerekmektedir. Aksi halde kablonun sarılı olması durumunda rezistans görevi görerek kabloda başlayan yangının araca sıçrayabileceği öne çıkmaktadır. Araçlarda bulunan milyonlarca pil hücresinden bir tanesinin strese girmesiyle 'termal kaçak' olayı meydana gelebilmekte, batarya kısmında gaz çıkışı oluşmakta ve patlamayla birlikte alevli yangına dönüşebilmektedir. Gözlemlerimiz ve yaşadığımız olaylar bunu göstermektedir" şeklinde konuştu.

"Fosil yakıtlı araçta meydana gelen yangın 1-3 ton su ile söndürülebilirken, elektrikli araç yangınlarında 40 ton ve üzerinde"

Elektrikli araç yangınlarına karşı mücadelede kendilerini geliştirmek için çalışma yürüttüklerini dile getiren Kızılkan, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, dünya genelinde elektrikli araç yangınlarına nasıl müdahale edildiğini yakından takip ediyoruz. Yaşadığımız olaylar, tecrübemizi hızla artırmaktadır. Normalde fosil yakıtlı bir araçta meydana gelen yangın 1-3 ton su ile söndürülebilirken, elektrikli araç yangınlarında bu miktarın 40 ton ve üzerine çıktığı görülmektedir. Dünya genelinde ve Türkiye'de su bazlı söndürme maddeleri üzerine araştırma ve Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. Bataryaya nasıl müdahale edileceği konusunda da kendi yeteneklerimizi ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmaktayız. Bir batarya yangınının söndürülebilmesi için batarya içerisindeki ısıl değerin 60 derecenin altına, tercihen 40-50 derece seviyelerine düşürülmesi gerekmektedir. Termal kaçak olarak adlandırılan durum, ısının yükselmesiyle birlikte birçok riski beraberinde getirmektedir. Bu süreçte toksik gazlar, özellikle hidrojen florür gazı açığa çıkabilmektedir. Bu nedenle müdahale edecek ekiplerin temiz hava solunum cihazlarını kuşanmasını, termal ölçümler yaparak ve gaz ölçümleriyle salının gazın değerlerini tespit etme yeteneğimizi hızla geliştiriyoruz. Yangın söndürme örtüsünden beklentimiz yangının soğutma işlemini gerçekleştirirken çevreye zararın önlenmesi, yangının belli bir yere hapis edilmesi ve salınım gazlarının kısmen kontrol altına alınması. İnsanların ve çevrenin kirlenmesi kısmında kısmi bir önlem almak. Kullanılan her kimyasal veya su, bataryada meydana gelebilecek atık maddeler olsun bunların çevreyle ilgili hem bize hem de geleceğimize tehdit oluşturduğunu paylaşmak isterim. Tüm elektrikli araç sahipleri özellikle araçların tamir, bakım ve servis hizmetlerini yetkili servislerde yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Şarj ederken mutlaka kablo açık olmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ