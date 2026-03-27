Kayseri itfaiyesi elektrikli araç yangınları için teyakkuzda

27.03.2026 13:21  Güncelleme: 13:23
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, söndürmesi zor olan elektrikli araç yangınlarına karşı yaptıkları eğitimlerle başarı oranlarını artırırken, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "Dünya genelinde elektrikli araç yangınlarına nasıl müdahale edildiğini yakından takip ediyoruz" dedi.

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen elektrikli araç yangınına yaptıkları müdahale ile takdir toplayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, elektrikli araç yangınlarına karşı yaptıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle teşkilata alınan son model teknolojik ekipmanlar ile adeta komando gibi eğitim yapan ekipler, vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olmak için mücadelelerini sürdürüyor.

Elektrikli araç sahiplerine uyarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, elektrikli araçların lityum-iyon pillere sahip olduklarını belirterek, yanlış şarj edilmesiyle bile ilerde yangına sebebiyet verdiğini söyledi. Elektrikli araçlar şarj edilirken dikkat edilmesi gerekenler ve yangına nasıl müdahalede bulunduklarını ifade eden Kızılkan, "Türkiye genelinde toplam 33 milyon elektrikli, hibrit ve fosil yakıtlı araç bulunmaktadır. Türkiye genelinde yapılan incelemelerde, 100 bin araçta bin 500 yangının fosil araçlarda meydana geldiği tespit edilmiştir. TÜİK verilerine baktığımızda, elektrikli araç sayısının hızla arttığını ve 400 bin sayısına ulaştığını görüyoruz. Dünya genelinde elektrikli araç kullanımı ve vatandaşların genel memnuniyetinin arttığını görmekle birlikte, 2026 yılı başı itibarıyla bugüne kadar toplam 100 bin elektrikli araç içerisinde 25 elektrikli araçta yangın meydana geldiği görülmektedir. Bu oranın fosil araçlara göre daha düşük olduğu, ancak fosil araç yangınlarının söndürülmesinin daha kolay olduğu anlaşılmaktadır. Elektrikli araçlarda meydana gelen yangınlarda, duman çıkışıyla birlikte alevli yanma oluşmaktadır. Bu esnada sürücülerin, özellikle araçtaki termal kaçak olarak adlandırılan duruma bağlı gelişebilecek olumsuzlukları gözlemleyerek hareket etmeleri tavsiye edilmektedir. Batarya konusunda, evde kendi elektriğimizi kullanarak şarj edeceksek, kullanılacak kabloların standartlara uygun olması ve bayilerin tavsiye ettiği nitelikleri taşıması önem arz etmektedir. Kablonun tamamen açılması gerekmektedir. Aksi halde kablonun sarılı olması durumunda rezistans görevi görerek kabloda başlayan yangının araca sıçrayabileceği öne çıkmaktadır. Araçlarda bulunan milyonlarca pil hücresinden bir tanesinin strese girmesiyle 'termal kaçak' olayı meydana gelebilmekte, batarya kısmında gaz çıkışı oluşmakta ve patlamayla birlikte alevli yangına dönüşebilmektedir. Gözlemlerimiz ve yaşadığımız olaylar bunu göstermektedir" şeklinde konuştu.

"Fosil yakıtlı araçta meydana gelen yangın 1-3 ton su ile söndürülebilirken, elektrikli araç yangınlarında 40 ton ve üzerinde"

Elektrikli araç yangınlarına karşı mücadelede kendilerini geliştirmek için çalışma yürüttüklerini dile getiren Kızılkan, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, dünya genelinde elektrikli araç yangınlarına nasıl müdahale edildiğini yakından takip ediyoruz. Yaşadığımız olaylar, tecrübemizi hızla artırmaktadır. Normalde fosil yakıtlı bir araçta meydana gelen yangın 1-3 ton su ile söndürülebilirken, elektrikli araç yangınlarında bu miktarın 40 ton ve üzerine çıktığı görülmektedir. Dünya genelinde ve Türkiye'de su bazlı söndürme maddeleri üzerine araştırma ve Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. Bataryaya nasıl müdahale edileceği konusunda da kendi yeteneklerimizi ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmaktayız. Bir batarya yangınının söndürülebilmesi için batarya içerisindeki ısıl değerin 60 derecenin altına, tercihen 40-50 derece seviyelerine düşürülmesi gerekmektedir. Termal kaçak olarak adlandırılan durum, ısının yükselmesiyle birlikte birçok riski beraberinde getirmektedir. Bu süreçte toksik gazlar, özellikle hidrojen florür gazı açığa çıkabilmektedir. Bu nedenle müdahale edecek ekiplerin temiz hava solunum cihazlarını kuşanmasını, termal ölçümler yaparak ve gaz ölçümleriyle salının gazın değerlerini tespit etme yeteneğimizi hızla geliştiriyoruz. Yangın söndürme örtüsünden beklentimiz yangının soğutma işlemini gerçekleştirirken çevreye zararın önlenmesi, yangının belli bir yere hapis edilmesi ve salınım gazlarının kısmen kontrol altına alınması. İnsanların ve çevrenin kirlenmesi kısmında kısmi bir önlem almak. Kullanılan her kimyasal veya su, bataryada meydana gelebilecek atık maddeler olsun bunların çevreyle ilgili hem bize hem de geleceğimize tehdit oluşturduğunu paylaşmak isterim. Tüm elektrikli araç sahipleri özellikle araçların tamir, bakım ve servis hizmetlerini yetkili servislerde yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Şarj ederken mutlaka kablo açık olmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
Herkes Zelenski’yi ayakta alkışladı, bir tek o lider istifini bozmadı Herkes Zelenski'yi ayakta alkışladı, bir tek o lider istifini bozmadı

13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
