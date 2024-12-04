Kayseri İtfaiyesi, Kasım Ayında 959 Olayda Görev Aldı

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Doğal afet, yangın, kaza, arama kurtarma gibi sorumluluk alanına giren her konuda tüm canlıların imdadına koşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 1 ayda 959 olaya müdahale ederken, 2 bin 150 eğitim ve 71 denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 57 araç ve 322 personel ile ihtiyaç duyulan her noktada ve durumda görevini etkin ve başarılı bir şekilde 7/24 esasına göre yerine getirmeye devam ediyor.

Kayseri başta olmak üzere ülke çapında ihtiyaç duyulan her bölgeye mümkün olan en kısa sürede intikal ederek yangından trafik kazasına, doğal afetlerden kurtarma operasyonlarına kadar birçok konuda ivedilikle görev üstlenen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kasım ayında toplam 959 olaya başarılı şekilde müdahale gerçekleştirdi.

Ekipler, Kasım ayı verilerine göre 643 yangın, 86 trafik kazası ve 1 su baskınına başarılı bir şekilde müdahale ederken 229 da kurtarma çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ayrıca, 2 bin 150 eğitim verirken 71 de denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, güçlü kadrosu ve modern ekipmanları ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale ederken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam ediyor. - KAYSERİ