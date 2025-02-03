Kayseri, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile Enerji ve Tarımda Çevreci Başarılar Elde Ediyor - Son Dakika
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Kayseri, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile Enerji ve Tarımda Çevreci Başarılar Elde Ediyor

Kayseri, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile Enerji ve Tarımda Çevreci Başarılar Elde Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, katı atıkları enerjiye dönüştüren tesis sayesinde yıllık 44 milyon kilovat/saat elektrik üreterek ve 22 milyon metreküp sera gazı salınımını engelleyerek çevreyi koruyor. Ayrıca topraksız sera yöntemiyle önemli miktarda domates üretimi gerçekleştiriyor.

03.02.2025 11:38  Güncelleme: 11:42
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki katı atıkları enerjiye dönüştürdüğü Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi sayesinde 1 yılda 44 milyon kilovat/saat elektrik üretirken, 22 milyon metreküp sera gazı salınımını engelledi.

Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyduğu sorumlulukla, şehirdeki katı atıkları enerjiye dönüştürerek hem çevre hem de ekonomi alanında önemli kazanımlar sağlıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde kurulan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, sadece Kayseri'yi değil, tüm Türkiye'yi etkileyen çevreci bir projeye imza atıyor.

2019'dan 2025'e Kadar 236 Milyon Kwh Elektrik Üretildi

Tesiste, 2019 yılından bu zamana kadar katı atıklar değerlendirilerek 236 milyon 275 bin kwh elektrik üretildi. Bu enerji üretimi, Kayseri'nin enerji ihtiyacını önemli ölçüde karşılarken, 120 milyon metreküp metan gazının bertaraf edilmesini sağlayarak, büyük bir sera gazı salınımını engelledi.

2024 yılı itibarıyla ise bu başarı daha da ileriye taşındı, sadece geçen yıl, 44 milyon kilovat/saat elektrik üretilerek, 22 milyon metreküp sera gazı salınımı önlendi.

Topraksız Domates Üretimi

Tesisin sağladığı diğer önemli katkı ise tarıma yönelik oldu. 2019'dan itibaren, 11 bin metrekarelik bir alanda topraksız sera yöntemiyle toplamda 2 bin 700 ton domates üretildi. 2024 yılı ise bu başarıyı taçlandırarak, 200 ton topraksız domates üretimi gerçekleştirilmesine imkan sağladı. Bu yenilikçi tarım uygulamaları, hem çevresel sürdürülebilirliği hem de yerel ekonomiyi güçlendiren önemli bir adım oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu projeleriyle yalnızca enerji ve tarım alanlarında değil, aynı zamanda çevre bilincini arttırmak adına da birçok sıfır atık ve geri dönüşüm çalışması yürütüyor. Söz konusu tesis, 16 megavatlık kapasitesiyle Gold Proje sertifikası alarak, Türkiye'de bu başarıyı yakalayan 6'ncı tesis oldu.

Bu adımlar, Kayseri'nin geleceğine sahip çıkan bir vizyonun parçası olarak, şehri daha temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent haline getirmeyi hedefliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetiminde, çevre dostu projelerle Türkiye'de örnek olmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile Enerji ve Tarımda Çevreci Başarılar Elde Ediyor - Son Dakika

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