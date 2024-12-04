Kayseri Kent Konseyi Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Kayseri Kent Konseyi Çalışmalarına Başladı

Kayseri Kent Konseyi Çalışmalarına Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Kent Konseyi, 22 farklı alanda 300'e yakın temsilci ile sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma hedefiyle ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

04.12.2024 11:34  Güncelleme: 11:37
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde yeniden hayata geçirilen Kayseri Kent Konseyi, ilk çalışma grubu toplantılarını gerçekleştirdi. Kentin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını hedefleyen konsey, 22 farklı alanda 300'e yakın temsilci ile çözüm odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, şehrin geleceğine yönelik ortak akıl ile karar almayı hedeflediği Kayseri Kent Konseyi, 2 Aralık 2024 tarihinde ilk çalışma grubu toplantılarını gerçekleştirdi. Kentin daha yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek bir şehir olması için harekete geçen konsey, Kayseri'nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına hızla başladı.

Kent Konseyi, Kayseri Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantılara, Sivil Toplum Kuruluşları ve Deprem ve Afet Yönetimi çalışma gruplarının katılımıyla başladı.

Serdar Altuntuğ başkanlığında faaliyet gösteren Kayseri Kent Konseyi'nin 22 farklı çalışma grubu, şehri daha güçlü ve dayanıklı bir hale getirmek için çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Bu gruplar arasında Tarih ve Kültürel Miras, Eğitim, Turizm, Kültür Sanat, İmar ve Kentleşme, Ulaşım, Deprem ve Afet Yönetimi, Çevre ve İklim Krizi, Yerel Kalkınma, Tarım Hayvancılık, Kadın, Çocuk Hakları, Hayvan Hakları, Spor, Sağlık, Engelliler, Yaşlı Sağlığı ve bakımı, STK, Ar-Ge ve Ab, Dijital Teknolojiler, Gastronomi ve Muhtarlar gibi önemli çalışma grupları yer alıyor.

Toplantılarda, Kayseri'nin kalkınması için iş birliği ve dayanışma mesajları verilirken, konseyin, kentin sorunlarına çözüm üretme noktasında önemli bir rol üstleneceği ifade edildi.

Kayseri Kent Konseyi, 22 çalışma gruplarında 300'e yakın temsilcileri ile birlikte ayda 1 kez toplanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Kent Konseyi Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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