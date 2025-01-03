Kayseri Kent Konseyi'nden Deprem Afet Yönetimi Toplantısı - Son Dakika
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Kayseri Kent Konseyi'nden Deprem Afet Yönetimi Toplantısı

Kayseri Kent Konseyi\'nden Deprem Afet Yönetimi Toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğündeki Kayseri Kent Konseyi, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma için önemli çalışmalara imza atıyor. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un katılımıyla deprem afet yönetimi üzerine yapılan toplantı, kentin geleceği için çözüm odaklı adımların önemini vurguladı.

03.01.2025 12:40  Güncelleme: 12:42
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde yeniden hayata geçirilen Kayseri Kent Konseyi, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması için çözüm odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin geleceğine yönelik ortak akıl ile karar alma hedefiyle kurulan Kayseri Kent Konseyi, kentin daha yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek bir yer haline gelmesi için önemli adımlar atıyor. Bu çerçevede, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Kent Konseyi'nin deprem afet yönetimi çalışma grup toplantısına katıldı. Kayseri Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Rektör Altun, Kayseri için deprem afet yönetimi konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'a nezaket ziyaretlerinde bulunarak, Kayseri Kent Konseyi'nin faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde ve bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde hayata geçirilen Kayseri Kent Konseyi, şehrin kalkınması ve daha iyi bir geleceğe ulaşması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kayseri Kent Konseyi, 22 farklı alanda yaklaşık 300 temsilci ile çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor. Konsey, Kayseri'nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Kent Konseyi'nden Deprem Afet Yönetimi Toplantısı - Son Dakika

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