Kayseri Kent Konseyi'nden Erciyes'te Gastronomi Zirvesi - Son Dakika
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Kayseri Kent Konseyi'nden Erciyes'te Gastronomi Zirvesi

Kayseri Kent Konseyi\'nden Erciyes\'te Gastronomi Zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde, Kayseri Kent Konseyi Gastronomi Çalışma Grubu, Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlediği toplantıda gastronomi turizmi ve yerel ekonomiye katkı sağlama yollarını ele aldı.

21.02.2025 16:25  Güncelleme: 16:29
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde çalışmalarını sürdüren Kayseri Kent Konseyi Gastronomi Çalışma Grubu, Erciyes Kayak Merkezi'nde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Kentin gastronomi alanında potansiyelini artırmak ve yerel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla düzenlenen zirve, Erciyes'te bulunan otellerin şeflerini de bir araya getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla yeniden hayata geçirilen Kayseri Kent Konseyi, kentin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 22 farklı alanda yaklaşık 300 temsilcisiyle çözüm odaklı projeler geliştiren konsey, gastronomi alanında önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Kayseri Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu, Erciyes Kayak Merkezi'nde bir araya gelerek, gastronomi turizmi ve Erciyes başta olmak üzere Kayseri'nin gastronomi potansiyelini ele aldı. Toplantıya Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ ve grup üyelerinin yanı sıra Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ve otel şefleri katıldı. Toplantıda, Erciyes'in gastronomide daha fazla ön plana çıkması için yapılacak çalışmalar, yerel ekonomiye katkı sağlayacak projeler ve hizmetler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman; "Otellerdeki şeflerimiz ve yetkililer ile buluşmanız çok güzel. Turizmin amiral gemisi, Kayseri'nin en büyük markası denilen ve toplu olarak yüzbinlerce insanı bir anda ağırlayan, yediği, içtiği bir merkez olan Erciyes'te bu toplantıyı yapmanız çok hoş, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Elcuman, Erciyes Kayak Merkezi'ni Kayseri'nin ve Türkiye'nin en önemli markası yapmak için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ ise Kent Konseyi hakkında bilgiler vererek, 22 çalışma grubunun en önemlilerinden birisinin de Gastronomi Çalışma grubu olduğunu dile getirdi. Kayseri'deki faaliyetler doğrultusunda turizmi ve gastronomi anlayışını geliştirmek istediklerini vurgulayan Altuntuğ, "Erciyes projesi çok önemli Kayseri için. Erciyes'teki yerli, yabancı turistlerle buluşan otelcilerimizi, şeflerimizi, şehrin gastronomi ile ilgili kişileri ile tanıştırıp, birlikte projeler yapılabilir mi, iş birlikleri olabilir mi, sizlere nasıl yardımcı olabiliriz, zaman zaman birlikte bir çalışma yapıp gelen müşterilere sunumlar yapılabilir" diyerek, katılan konuklarla fikir alış verişi yaptı.

Başkan Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla yeniden aktif bir yapıya kavuşan Kayseri Kent Konseyi, kentin gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmeye ve iş birliklerini artırmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Kent Konseyi'nden Erciyes'te Gastronomi Zirvesi - Son Dakika

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