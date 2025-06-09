Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi Açıldı, Başkan Büyükkılıç Ziyaretçilere Lezzetleri Tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açılışı yapılan ve ziyaretçilerine hizmete başlayan Mutfak Sanatları Merkezi'nde önlüğünü giydi, mutfağa girdi ve ziyaretçilere hem merkezi hem de yemekleri tanıttı.

Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), pek çok misafirini ağırlayarak adeta ziyaretçilerini büyülüyor. Başkan Büyükkılıç da özel önem verdiği Mutfak Sanatları Merkezi'ni, gerek kent içinden gerekse şehir dışından gelen başta bakanlar ve siyasetçiler olmak üzere herkese tanıtarak gezdiriyor.

Başkan Büyükkılıç Vatandaşlarla Buluştuğu MSM'de Merkezi ve Yemekleri Tanıttı

Temasına uygun olarak tasarlanan ve dekore edilen MSM'de başta Kayseri mutfağı olmak üzere birbirinden leziz ve çeşitli yöresel lezzetleri misafirleri ile buluşturan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan Kayseri ve diğer şehirlerin yemek kültürünü tanıtmaya katkı sağlıyor, diğer yandan ise konuklarını birbirinden özel tatlarla buluşturarak memnun ediyor.

Bu çerçevede Mutfak Sanatları Merkezi'nde önlüğünü giyerek mutfağa giren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkeze gelen konukları ile görüştü, yemeklerin isimlerini sordu ve konukları ile sohbet etti.

Ziyaretçi Vatandaşlar Memnuniyetlerini Dile Getirdi

Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret eden vatandaşlar, yemeklerin lezzetini, merkezin dekorasyon ve tasarımını çok beğendiklerini dile getirerek Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Konuklardan Şahika Koç, merkeze yeni geldiklerini ifade ederek, girişteki tasarım ve detayların kendisini çok etkilediğini dile getirdi. Koç, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Gerçekten çok güzel olmuş. İçerisi çok özel dizayn edilmiş. Biz kahvaltı için gelmiştik, kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı da gayet güzeldi, içeriği zengindi. Lezzetlerimiz de güzeldi. Çocuk oyun alanı olması benim için çok iyiydi. Çünkü çocuklarım olduğu için çocuk oyun alanı olan yerleri tercih ediyordum"

"Kayseri'miz İçin Gerçekten Çok Güzel Oldu"

Ortamın ve menülerin güzel olduğunu dile getiren Koç, "Herkese tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyonda böyle bir yer düşünüldüğü için. Kayseri'miz için gerçekten çok güzel oldu" dedi.

"Kayseri'ye Yakışan Mantılarımız, Pastırmalarımız, Sucuklarımız. Çok Güzeldi"

Ziyaretçilerden Zeynep Bulut ise hizmetten memnun kaldığını ve Kayseri'nin böyle bir hizmete ihtiyacı olduğunu düşündüğünü paylaşarak, "Çok memnun kaldık. Yemekleri çok güzel bulduk, çok lezzetliydi. Kayseri'ye yakışan mantılarımız, pastırmalarımız, sucuklarımız. Çok güzeldi" dedi.

"Herkes Çıkıp Çıkıp Gelsin"

Herkesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde davet eden Bulut, "Herkes çıkıp çıkıp gelsin. Bu lezzetleri tatsın. Bu yeri görmelerini isterim şahsen" diyerek merkezin yapımında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti. - KAYSERİ