Kayseri OSB, 18 Mayıs'ta seçime gidecek - Son Dakika
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Kayseri OSB, 18 Mayıs'ta seçime gidecek

25.04.2022 00:05
Kayseri OSB, 18 Mayıs'ta seçime gidecek

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu; 18 Mayıs'ta yapılacak olan Mali Genel Kurulda seçim kararı oluşturulacağını ve bu seçimde başkan adayı olmayı düşündüğünü söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu; 18 Mayıs'ta yapılacak olan Mali Genel Kurulda seçim kararı oluşturulacağını ve bu seçimde başkan adayı olmayı düşündüğünü söyledi.

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, 18 Mayıs'ta yapılacak olan Mali Genel Kurul'da divanda alınacak kararla seçime gideceklerini ifade ederek; "18'inde mali genel kurul olacak. Bu genel kurulda seçim olacak. Seçim kararı almadık ama o günkü dönemden sonraki dönem için bir seçim kararı oluşacak. O gün divanda alınacak bir karar, sanayici izin verirse. Aday olmayı düşünüyorum" dedi.

"Küskünlüklerin, kırgınlıkların tamamen bitirilmesini istiyoruz"

Kritik kararların alınabilmesi için tam bir yönetimin oluşması gerektiğinin altını çizen Başkan İmamoğlu; "Şuanda OSB'de bir yönetim var. Bazı belirsizlikler içerisinde bazı kararları alamıyor. Bu kararların alınabilmesi için belirsizliklerin bitmesi gerekiyor. Tabi ki yol yürüdüğümüz başkanımız Tahir başkanımızla beraber seçildik. Ama bu günkü gelen durum burada kritik kararlar almamız lazım. Bu kararları alabilmemiz için de bizim tam bir yönetim oluşturmamız gerekiyor. Bu yönetimi oluşturabilirsek ancak konuştuğumuz işlerde aksiyonlar yapabiliriz. Normal seçim zamanı önümüzdeki sene 3. ayda, aslında çok fazla süremiz kalmadı. 9 ay kaldığı için böyle bir karar aldık. Burada iki tane yolumuz vardı; genel kurulumuzu yapıp 3. ayı bekleyecektik. Bu sürüncemede olan kararlarımız hala sürüncemede devam edecekti. Ama şimdi seçimle beraber yönetimimizi oluşturup inşallah gerekli riskleri alarak gerekli kararları verip yolumuza bakmayı düşünüyoruz. Geçmişte yaşanan kargaşanın da son bulması için, küskünlüklerin, kırgınlıkların tamamen bitip bu seçimde tamamen temizlenmesini istiyoruz. Asıl amaç da bu" şeklinde konuştu.

"Tahir Başkan'ın adaylığı o zamanki oluşacak ortama bağlı"

Önceki Başkan Tahir Nursaçan'ın aday olup olamayacağı konusunda da düşüncelerini bildiren Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu; "18'inden önce beraat etme şansları yok. Sonrasında mali genel kurulumuz var. Bu kurulda yine aynı şekilde oylamaya sunulabilir, geçerse tekrar çıkabilir. O zamanki oluşacak ortama bağlı bir olay. Hiçbirimiz bu koltuğu sahiplenmeye gelmedi. Tahir başkan da ben de. Bu bir sıralama işidir. Bir sanayici kalkar diğer sanayici oturur. Devlette esas devamlılıktır. Tereddüt devamlılıkta sıkıntı yaşatır. Bizim şuanda sıkıntımız yönetimimizi güçlendirip tereddüde yer vermeden kararlarımızı net alabilmektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri OSB, 18 Mayıs'ta seçime gidecek
Kayseri OSB, 18 Mayıs'ta seçime gidecek

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Organize Sanayi Bölgesi, 18 mayıs, Kayseri, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri OSB, 18 Mayıs'ta seçime gidecek - Son Dakika


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