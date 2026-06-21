Kayseri OSB Başkanı Yalçın\'dan Babalar Günü Mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında babaların aile ve toplum hayatındaki önemine dikkat çekti.

Başkan Yalçın mesajında; "Babalar, evlatlarının en büyük rehberi, ailelerin huzur kaynağı ve toplumun temel direğidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde: 'Bir baba, evladına güzel terbiyeden daha üstün bir miras bırakamaz' buyurarak, babaların en önemli görevini bizlere hatırlatmaktadır" dedi. Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü;

"Babalarımız, sabırlarıyla, fedakarlıklarıyla ve dualarıyla bizlere güç verirler. Onların varlığı, evlatların hayatında güven ve huzurun en büyük kaynağıdır. Rabbimiz, "Kur'an-ı Kerim'de anne ve babaya iyilik etmenin önemi vurgulanmış, 'Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine 'öf' bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle' (İsra Suresi, 23) ayetiyle babalara hürmetin gerekliliği ifade edilmiştir. Bu vesileyle, başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere, sanayicilerimizin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Evlatlarına helal lokma kazandırmak için alın teri döken, onları güzel ahlakla yetiştiren tüm babalarımıza Rabbimden sağlık, huzur ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum." - KAYSERİ