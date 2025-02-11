Kayseri OSB\'de Organize Taksi Durağı Hizmete Girdi

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi genelinde uzun yıllardır eksikliği hissedilen taksi hizmeti konusunda önemli gelişme yaşandı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetiminin destek verdiği Organize Taksi durağı, sanayicilere ve çalışanlara hizmet vermeye başladı.

Organize Taksi durağı sahipleri Sedat Solmaz, Halit Sanciş, Mustafa Akbulut ve Mustafa Özkılıç verilen desteklerden dolayı Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Bölge Müdürü Abdulmenap Esko ve Danışman Kamil Akçadırcı da yer aldı. Kayseri OSB'de taksi durağı kurulması konusuna ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; bölge genelinde sanayicilerin ve çalışanları ihtiyaç duyduğu taksi hizmetinin kolaylıkla sağlanması için adım attıklarını belirtti. Taksi durağı kurulması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde başvuruların gerçekleştirildiğini ve yapılan kontroller sonrasında gerekli izinlerin alındığını ifade eden Başkan Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilgili belediye bürokratlarına teşekkür ettiklerini kaydetti. Organize Taksi durağının sahiplerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Yalçın, Kayseri OSB sanayicisine ve bölgede çalışanlara sunulacak taksi hizmetinde kaliteden ödün vermemelerini istedi. Yalçın; "Bu durağın açılmasında ve yer temini noktasında yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da ihtiyaç olması durumunda yeni katkılar vermeye gayret edeceğiz. Bölgemizdeki önemli bir açığı kapatacak olan Organize Taksi durağının sanayicilerimiz ve bölge çalışanlarımız başta olmak üzere şehrimize hayırlı uğurlu olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Başkan Yalçın'a misafirperverlikleri ve ilgilerinden dolayı teşekkür eden Organize Taksi durağı sahiplerinden Sedat Solmaz; 7/24 Kayseri OSB sanayicisine hizmet sunmaya gayret göstereceklerini ifade etti. Ziyaretin sonunda, Kayseri OSB'de faaliyet gösterecek olan taksilerin önünde fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Kayseri OSB 9. Cadde Tramvay son durağında yer alan Organize Taksi'ye 0 352 222 10 10 ve 0 553 251 10 10 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek. - KAYSERİ