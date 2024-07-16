Kayseri OSB'de Yağmur Suyu Sorunu Minimum Seviyeye İndirildi - Son Dakika
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Kayseri OSB'de Yağmur Suyu Sorunu Minimum Seviyeye İndirildi

Kayseri OSB\'de Yağmur Suyu Sorunu Minimum Seviyeye İndirildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz yıl yaşanan aşırı yağışlar sonucunda ortaya çıkan su baskını sorunu, yapılan projeler ve alt yapı çalışmalarıyla minimum seviyeye indirildi. Yağmur suyu bertaraf kapasitesi iki katına çıkarıldı ve yeni boru hatları yapıldı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayicilere hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtti ve yaşanan sorunları çözmek için adımlar attıklarını söyledi.

16.07.2024 10:42
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Kayseri OSB'de geçtiğimiz yıl gerçekleşen aşırı yağışlar sonrasında ortaya çıkan su baskını manzaraları, yapılan projelendirme ve alt yapı çalışmaları sonrasında minimum seviyeye indirildi. Kayseri OSB'deki yağmur suyu bertaraf kapasitesi yaklaşık iki katına çıkarıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; Kayseri OSB'de belirli yollarda ve özellikle kot altında kalan bazı üretim tesislerinde önceki yıl aşırı yağışlardan kaynaklı su baskınları yaşandığını hatırlattı. Kayseri OSB sanayicisine hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunmayı kendilerine düstur edindiklerini vurgulayan Başkan Yalçın; "Sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin önde gelen üretimin üssü konumunda bulunan Kayseri OSB'de sanayicilerimizin sorunlarına çözüm üretmek yönetim olarak bizim işimizdir. Yaşanan sorunları ve sıkıntıları en rantabl şekilde çözmek için adımlar atmaya devam ediyoruz. Yağmur suyu kaynaklı sıkıntıların giderilmesi için çözüm ürettik" dedi. Yaşanan sıkıntıları yönetim kurulu toplantılarında görüşerek alt yapının güçlendirilmesi yönünde karar aldıklarını ifade eden Başkan Yalçın; "Yaptığımız yatırım programı kapsamında yağmur suyu tahliyesini en hızlı şekilde yapabilecek şekilde yaklaşık 750 metrelik yeni boru hattı yapımını tamamladık. GES tesisi ve Atıksu Arıtma tesisi yanında bulunan yağmur suyu terfi merkezlerindeki mevcut kapasiteyi artırdık. Bu merkezlerde kullanılmak üzere ilave olarak 9 adet yüksek kapasiteli su pompası ile oluşabilecek aşırı yağışlarda hızlıca su tahliyesi gerçekleştirebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları çalışmanın bahar aylarında yaşanan yağışlarda test etme imkanı bulduklarını belirten Başkan Yalçın; "Allah'a şükür bahar aylarındaki aşırı yağışlarda sıkıntı yaşamadık. Yaklaşık maliyeti 10 milyon TL olan yatırımımızla sonbahar ve kış aylarında yaşanabilecek sıkıntıların önünü aldığımızı düşünüyoruz. Kapasitelerimizin üzerinde bir yağış oluşması durumunda aksaklıklar da oluşabilir. Sanayicilerimizin böyle bir durumda müsamaha göstermelerini rica ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri OSB'de Yağmur Suyu Sorunu Minimum Seviyeye İndirildi - Son Dakika

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