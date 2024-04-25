Kayseri OSB Sağlık Merkezi İçin İnşa Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Kayseri OSB Sağlık Merkezi İçin İnşa Çalışmaları Başladı

Kayseri OSB Sağlık Merkezi İçin İnşa Çalışmaları Başladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık hizmeti ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulması planlanan Sağlık Merkezi için inşa çalışmaları başladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, projelendirme çalışmalarını Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile yürüttüklerini belirtti. Sağlık merkezinin 2025 yılında hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

25.04.2024 12:49
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sağlık hizmeti ihtiyacının yerinde karşılanması amacıyla kurulması planlanan Sağlık Merkezi yapımı için start verildi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'ın üzerinde önemle durduğu ve "Kayseri OSB sanayicisi sağlık merkezi hizmetini hak ediyor" dediği, Kayseri OSB Sağlık Merkezi için inşa çalışmaları başladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, geçtiğimiz aylarda yapılan ön fizibilite çalışması sonrasında projelendirme çalışmalarını Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber yürüttüklerini belirtti. Kayseri OSB'de sağlık merkezi ihtiyacı bulunduğunu daha önce sık sık ifade ettiklerini vurgulayan Başkan Yalçın; "Sağlık merkezi kurulması yönündeki fikrimizi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki başta olmak üzere Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek beyefendi ile paylaşmış ve desteklerini istemiştik. Süreçte Kayseri İl Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Erşan ve ekibi ile yaptığımız istişareler sonucunda, Kayseri OSB Hizmet binası karşısındaki Zorlu Enerji'den kalan binanın sağlık merkezi olarak yeniden düzenlenmesi için karar aldık. Projelendirme çalışmalarının bitmesiyle birlikte ihale süreçlerini gerçekleştirerek, mevcut binamızda yeniden düzenleme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız" dedi. Başkan Yalçın, "Sağlık Müdürlüğümüzce istenen şartlara göre binamızda yapılacak yenileme ve tadilat işlemlerinin yaklaşık 7-8 ay kadar sürmesini hedefliyoruz. Akabinde Kayseri Sağlık Müdürlüğü'nce talep edilecek araç, cihaz ve ekipmanları da Kayseri OSB olarak biz temin edeceğiz. İnşallah 2025 yılında Kayseri OSB Sağlık Merkezimiz, sanayicilerimize ve çalışanlarına hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.

Başkan Yalçın, Kayseri OSB Sağlık Merkezi kurulması için desteklerini esirgemeyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye şükranlarını sunduğunu belirterek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve sağlık bakanlığı çalışanlarına da verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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