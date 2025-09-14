Kayseri OSB, ZUCHEX 2025 Fuarı'nda - Son Dakika
Kayseri OSB, ZUCHEX 2025 Fuarı'nda

14.09.2025 11:45
Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ZUCHEX 2025 Fuarı'nda sanayicilere başarı diledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, ZUCHEX 2025 35. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na çıkarma yaptı.

Fuara katılan Kayserili sanayicilere başarı dileyen Başkan Mehmet Yalçın, "Fuarın 34 kere yapılmış olması etkinliğin ne kadar önemli olduğunu ve kök saldığını göstermektedir. Kayseri sanayicimizin böylesine önemli uluslararası bir fuarda şehrimizin ismini temsil ediyor olmasından dolayı bir kez daha gurur duyduk. Tüm sanayicilerimizi kutluyorum" dedi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Çetinçağlar ve Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp'ten oluşan Kayseri OSB Heyeti, ZUCHEX 2025 35. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na katılan firmaları ziyaret etti. Fuar alanında incelemeler yapan ve katılımcı firmalara plaket takdim eden Kayseri OSB Heyeti, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile beraber sanayicilerle sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu ve başarı diledi.

Başkan Yalçın, "AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş ve AK Parti Kayseri İl Başkanımız Sayın Hüseyin Okandan ile birlikte fuarı gezdik. Kendilerine böylesine önemli bir fuarda sanayicilerimizi yalnız bırakmadıkları için tüm sanayicilerimizin adına teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir fuarı Kayseri'ye kazandırabilmek için de çalışmalara başlama kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ZUCHEX 2025 35. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyarete açılan uluslararası boyuttaki önemli bir fuarı ziyaret etme fırsatımız oldu. Bu fuara katılan ve Kayseri OSB'de yerleşik bulunan firmalarımız başta olmak üzere tüm firmalarımızı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Kayseri her alanda olduğu gibi ev ve mutfak eşyaları konusunda da öncü kimliğini ortaya koydu. Fuarın stantlarına Kayseri'nin ismini kazıyan tüm firmalarımıza şükranlarımı sunuyorum. ZUCHEX 2025 35. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na katılan tüm firmalarımıza bundan sonraki üretim ve tanıtım faaliyetlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

