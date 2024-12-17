Kayseri şehitleri 8\'inci yılında anıldı

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Terör örgütü PKK tarafından 8 yıl önce gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan 15 asker için Kayseri'de anma programı düzenlendi. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Kayseri'nin gerçek sahipleri burada şehit olan çocuklarımızdır" dedi.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı'nın askerlerini taşıyan otobüse yönelik terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 15 asker şehit, 54 asker de gazi olmuştu. Saldırının 8. yıl dönümünde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nce anma programı düzenlendi. Şehit Komandolar Durağı'ndaki programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve STK'lar katıldı.

"Olayın acısı yüreğimizde hala taze"

Acı olayın üzerinden 8 yıl geçtiğini ama acısının hala taze olduğunu söyleyen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "17 Aralık 2016'da ülkemizin farklı illerinden gelerek Komando Tugayı'nda vatani vazifelerini yapan kahraman Mehmetçiğimizin çarşı iznine çıkmak için binmiş olduğu halk otobüsüne haince ve alçakça düzenlenen saldırıda 15 kahramanımız şehit olmuş, 54 kahramanımız yaralanmıştır. Kayseri'mizde meydana gelen bu hain olayın ardından 8 yıl geçti ve biz bugün burada yüreklerimizi yakan bu elim olayı kınamak, vatan için bayrak için can veren kahramanlarımızı anmak için toplandık. Kaybettiğimiz şehitlerimizin acısı yüreklerimizde hala tazeliğini korumaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce Türk milletine başsağlığı ve sabırlar, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.

"Acımız büyük"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Acımız büyük. Bunun farkındayız. Bundan tam 8 yıl önce bulunduğumuz bu yerde maalesef 15 kahramanımızı şehit etmişler ve 54 tane de canımızı yaralamak sureti ile onların yaralanmalarına vesile oldular. Birliğimizin, beraberliğimizin bu işin ilacı olduğunun hepimiz farkındayız. Bunu da biliyoruz. Bu açıdan bu ülke bu stratejik konumda olduğu sürece, mazlumların sesi olduğu sürece üzerimize oynanan oyunlar bitmeyecektir. Bize düşen ay-yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, devletine sahip çıkacak anlayış içerisinde dayanışmamızdır. Biz bu açıdan ailelerimizin acısını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kayseri'nin gerçek sahibi şehit olan çocuklarımızdır"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "17 Aralık 2016 ve tam önünde durduğumuz bu durakta kahramanlarımız var. Karşılarına cephede çıkmaya cesaret edemeyen alçaklar hain bir pusuyla 15 kahramanımızı şehit ettiler. Fidanlarımız Kayseri'ye düştü. Buradan bakıyorum, şehitlerimizin ismi yazılan durakta yanlarında memleketleri var. Buradan şehit anneleri ve babalarına söylüyorum; bu çocukları sizler dünyaya getirdiniz. Başka memleketlerde doğdular ama Kayseri'nin gerçek sahibi kim diye soracak olursanız vallahi bu çocuklardır çünkü bu çocukların Kayseri'de kanı aktı, Kayseri'de şehit oldular. Kayseri'nin bağrında şehit olanlar bizim için gerçek Kayserililerdir. Kayseri'nin gerçek sahipleridir. Şehit anne babalarımızdan ve gazilerimizden aldığımız güçle şöyle haykırmak istiyorum; ne yaparsanız yapın, elinizden ne geliyorsa ardınıza koymayın. Bu memleketi sindiremeyeceksiniz. Bu milleti yenemeyeceksiniz. Bu milleti bölemeyeceksiniz çünkü bu karda kışta Türkiye'nin her yerinden 15 şehidimizin anneleri babaları buraya neden geliyor biliyor musunuz? Çocuklarının kabirleri belki yanı başlarında ama buradan tüm dünyaya bir mesaj veriyorlar. Buradan haykırıyorlar. 'Vatan sağ olsun', 'Ne olursa olsun biz milletimizin gücünü tüm dünyaya göstereceğiz' diyorlar. İşte bu annelerimiz olduğu için bizi sindiremeyeceksiniz. Bu babalarımızın gururlu duruşu olduğu için bizi sindiremeyeceksiniz. Bütün Kayseri burada ve tekrar haykırıyoruz. Başaramayacaksınız, bizi bölemeyeceksiniz" dedi.

Komando andı ve durağa karanfil bırakılmasının ardından program sona erdi. - KAYSERİ