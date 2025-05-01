Kayseri, Sporda Avrupa Şehri Unvanını Kazandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde 2019'dan 2025'e uzanan altı yıllık süreçte kentte spora yapılan yatırımlar meyvesini verdi. Avrupa Spor Şehri unvanı, 6 yıllık sürede toplam 3 milyon 876 bin 94 sporsever ile buluşma ve iki bini aşkın başarı madalyası ile Kayseri, Türkiye'nin ve Avrupa'nın Altın Bayraklı örnek spor şehirlerinden biri haline geldi.

Kayseri, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmetleriyle son altı yılda sporda örnek gösterilen bir şehir haline geldi. Bu başarının ardında ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyoner yaklaşımı ve spora olan özel ilgisi yer aldı. 2019 yılında göreve geldiği günden bu yana sporun her kesime ulaşması için önemli yatırımlara imza atan Büyükkılıç, yalnızca fiziki tesisleşme ile değil, aynı zamanda katılımcı, kapsayıcı ve uluslararası ölçekte ses getiren organizasyonlarla Kayseri'yi spor alanında öne çıkardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Spor A.Ş., 2024 yılında Avrupa Spor Şehri unvanını alarak bu çabanın Avrupa çapında da karşılık bulduğunu gösterdi. Aynı yıl Altın Bayrak ödülünü de kazanarak Türkiye'de bir ilki başaran kurum, altı yıl içinde yaklaşık dört milyon kişiyi sporla buluşturdu.

Bu dönemde kentte 27 tesisi ile faaliyet gösteren Spor A.Ş., 21 farklı branşta altyapı ve lisanslı sporcu yetiştirerek sporcu fabrikası haline geldi. Spor okulları aracılığıyla 180 binden fazla öğrenciye spor eğitimi sunulurken, sabah sporları, doğa kampları, mahalle etkinlikleri ve bisiklet turlarıyla spor, Kayseri'nin dört bir yanına ulaştı. Yalnızca spor tesislerinden yararlananların sayısı 1 milyonu aşarken, düzenli kullanım sayısı da 700 bini geçti.

Bu süreçte düzenlenen 25 büyük turnuvada 37 binden fazla sporcu mücadele etti. Kayseri'nin ev sahipliği yaptığı yerel, ulusal ve uluslararası 12 büyük organizasyonda ise 75 bin kişi spor şölenine tanıklık etti. Kentin marka etkinliklerinden biri haline gelen Kayseri Yarı Maratonu ise dört yıl üst üste binlerce koşucuyu ağırlarken, sadece 2024 yılında 15 farklı ülkeden 660 yabancı sporcuyu Kayseri'de buluşturdu.

Sporu yalnızca profesyonel alanda değil, toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen anlayışla yürütülen projeler kapsamında, binlerce çocuğa trafik güvenliği ve sağlıklı yaşam konularında spor temelli eğitimler verildi. Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerle 40 binden fazla kişiye ulaşıldı. "Bizim Okulda" ve "Bizim Mahallede" projeleri ile yüz binlerce çocuğa ve aileye spor kültürü aşılandı. Doğa kampları, spor tanıtım günleri ve alışveriş merkezi etkinlikleriyle ise toplamda 1,7 milyonun üzerinde kişiye ulaşıldı.

Bu yoğun emek ve katılımcı spor politikaları, sportif başarılarla da taçlandırıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, altı yıllık süreçte toplam 2 bin 44 madalya kazandı. Türkiye ve dünya çapında yüzlerce birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde eden sporcular, Kayseri'nin adını uluslararası alanda da duyurdu.

Dr. Memduh Büyükkılıç'ın "sporun birleştirici gücü" anlayışıyla yürütülen çalışmalar, hem sağlıklı nesillerin yetişmesine hem de Kayseri'nin modern ve yaşanabilir bir şehir olarak öne çıkmasına önemli katkı sundu. Başkan Büyükkılıç'ın spora verdiği bu önem, Kayseri'nin Türkiye'nin spor vizyonuna yön veren şehirlerden biri haline gelmesini sağladı. - KAYSERİ