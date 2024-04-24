Kayseri Talas Gençlik Merkezi, Batman'daki İlkokul Öğrencilerine Zeybek Öğretti - Son Dakika
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Kayseri Talas Gençlik Merkezi, Batman'daki İlkokul Öğrencilerine Zeybek Öğretti

Kayseri Talas Gençlik Merkezi, Batman\'daki İlkokul Öğrencilerine Zeybek Öğretti

Kayseri Talas Gençlik Merkezi ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Batman'daki ilkokul öğrencilerine 1 ay süren zeybek eğitimi verdi. Miniklerin gösterisi büyük alkış aldı.

24.04.2024 13:08  Güncelleme: 13:14
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Kayseri Talas Gençlik Merkezi ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Batman'daki ilkokul öğrencilerine 1 ay süren eğitimle zeybeği öğretirken, miniklerin gösteri büyük alkış aldı.

Talas Gençlik Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Batman'a bağlı Sason ilçesinde bulunan Yunus Emre İlkokulu öğrencileri ile muhteşem bir gösteriye imza attı. Gösteri için Yunus Emre İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehtap Coşkun Akkar, Tuba Altay, Emine Yeşilçimen ve Yunus Emre Ayduslu öğrencilerine yaklaşık bir ay süren zeybek dersiyle gösteriye hazırladı. Yapılacak olan gösteriyi uzaktan görüntülü konuşma ile bağlanan Halk Oyunları Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Polat yönlendirmeleriyle tamamlandı.

Gösterinin yapılacağı yer olan Sason'a gösteri ekibinde bulunan Halk Oyunları ekibiyle katılan Mehmet Polat, miniklerin gösterisinin ardından kendi ekibiyle Sason Halkı için hazırladıkları zeybek gösterileriyle programlarını tamamladı. Böylelikle Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kültürel miras aktarılmış oldu.

Programı takip eden Sason ilçe Kaymakamı Murat Mete, Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt program tamamlandıktan sonra gösteri için hazırlanan öğretmenleri ve program için Kayseri'den Sason'a giden Mehmet Polat ve ekibini tebrik edip Sason'da gösteriyi takip eden vatandaşlar adına teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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