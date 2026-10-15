Kayseri TEM ekipleri Talas Belediyesi personeline terörle mücadele eğitimi verdi

Talas Belediyesinde görev yapan zabıta ve güvenlik personeline, terörle mücadele ve güvenlik konusunda eğitim verildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirilen eğitimde, şüpheli paket ve araçlara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

Talas Belediyesi, personelinin güvenlik bilincini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Talas Belediye Meclis Salonu'nda zabıta ve güvenlik görevlilerine yönelik terörle mücadele eğitimi düzenlendi. TEM Şube ekipleri tarafından verilen eğitim, görseller ve videolarla desteklendi. Programda, terör saldırılarında kullanılabilecek şüpheli paketler ve araçlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, olması muhtemel riskler karşısında doğru hareket tarzı hakkında bilgi verildi.

Şüpheli pakete dokunmayın

Eğitimde, unutulmuş ya da unutulmuş süsü verilmiş paket, çanta ve valiz gibi eşyaların şüpheyle değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Şüpheli nesnelere doğrudan temas edilmesinin ve müdahalede bulunulmasının hayati tehlike oluşturabileceği belirtilerek, böyle bir durumla karşılaşıldığında öncelikle çevre güvenliğinin sağlanması, vatandaşların bölgeden uzaklaştırılması ve uzman ekiplerin olay yerine gelmesinin beklenmesi gerektiği ifade edildi. Şüpheli araçlar konusunda da benzer tedbirlerin önemine işaret edilen eğitimde, güvenlik güçlerine haber verilmesi ve yetkisiz müdahaleden kaçınılmasının olması muhtemel tehlikelerin önlenmesinde hayati rol oynadığı kaydedildi.

Doğramacı: "Eğitimlerimiz sürüyor"

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Metin Sami Doğramacı, belediye bünyesinde eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Belediyemizin uhdesinde eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz hem terörle mücadele hem de güvenlik. Verimli bir eğitim ve başarılar diliyorum" dedi.