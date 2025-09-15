Kayseri, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile Kültürel Zenginliğini Sergiledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organizasyonuyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaparak, festivalin büyük bir kültür ve sanat şölenine dönüştüğünü belirtti. Başkan Büyükkılıç, festivale katkılarından ve katılımlarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile etkinliklere katılan tüm Kayserililere teşekkür etti.

Kayseri, 6-14 Eylül tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali ile sanat ve kültürle dolu bir haftaya ev sahipliği yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, festivale katılan binlerce ziyaretçiye ve Kayserililere teşekkür ederken, Kayseri'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin festivale büyük değer kattığını belirtti.

Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Ersoy'a teşekkür

Başkan Büyükkılıç, festivalin Kayseri'de gerçekleşen en büyük kültürel etkinliklerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Festivalin coşkusunu 7'den 70'e herkes birlikte yaşadı. Kayseri, kültürüyle, sanatıyla ve gönül zenginliğiyle bir başka güzel. Kayseri'deki festivaller, şehrimizin tarihi mirasıyla birleşerek, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sundu" dedi. Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ekibine de katkıları için teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, festival kapsamında Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde sergilenen Adil-i Mutlak Hat Sergisi'nin ve Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde kapılarını açan sergilerinin sanatseverlerin ilgisini çektiğini ifade etti.

Kayseri'nin gastronomi vizyonunun kalbi olan Mutfak Sanatları Merkezi'nin de festival süresince yoğun ilgi gördüğüne dikkat çeken Büyükkılıç, festivalde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tüm müzelerinin 6-14 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaretçilere açıldığını hatırlattı.

Kayseri, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek

Başkan Büyükkılıç, "Vatandaşlar, Kayseri'nin kültürel mirasını daha yakından keşfettiler. Bu festival, şehrimizin potansiyelini ve gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi" dedi.

Başkan Büyükkılıç, festivalin Kayseri'nin kültür ve sanat turizmine büyük katkı sağladığını ifade ederken, şehrin tarihi zenginlikleri ve modern altyapısıyla kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini vurguladı. Hemşehrileriyle birlikte olmanın verdiği mutluluğu dile getiren Büyükkılıç, "Birlikte olmak, bu kardeşlik tablosuna şahitlik etmek tarifsiz bir mutluluk. Kayseri, her yönüyle büyümeye, gelişmeye ve dünyaya tanıtılmaya devam edecek" diye konuştu. - KAYSERİ