Kayseri Ulaşım A.Ş. otobüs şoförlerine periyodik güvenli sürüş eğitimleri başlattı - Son Dakika
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Kayseri Ulaşım A.Ş. otobüs şoförlerine periyodik güvenli sürüş eğitimleri başlattı

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Kayseri Ulaşım A.Ş. otobüs şoförlerine periyodik güvenli sürüş eğitimleri başlattı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., otobüs şoförlerine periyodik güvenli sürüş eğitimleri başlattı. Eğitimlerde trafik güvenliği, dikkatli sürüş ve risklere karşı önlemler anlatılıyor; geçmiş kaza görüntüleriyle hatalı sürüşün sonuçlarına dikkat çekiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.; toplu ulaşımda can ve mal güvenliğini artırmak, trafik kazalarının önüne geçmek ve sürüş güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla otobüs şoförlerine yönelik periyodik güvenli sürüş eğitimleri başlattı.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Otobüs İşletme Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, şoförlere trafik güvenliği, dikkatli sürüş ve muhtemel risklere karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Eğitim salonunda gerçekleştirilen programlarda, geçmiş yıllarda yaşanan trafik kazalarına ait görüntüler de izletilerek hatalı sürüş davranışlarının yol açabileceği sonuçlara dikkat çekiliyor. Şoförlerin mesleki farkındalıklarını artırmayı hedefleyen eğitimlerde, trafikte karşılaşılabilecek risklerin önceden fark edilmesi, hız ve takip mesafesinin doğru ayarlanması, trafik kurallarına eksiksiz uyulması ve yolcu güvenliğinin her şartta ön planda tutulması konuları üzerinde duruluyor. Kayseri Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut, güvenli toplu ulaşımın en önemli unsurlarından birinin sürüş güvenliği olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi;

"Her gün binlerce vatandaşımızı güvenle taşımak gibi önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek hem yolcularımızın hem de trafikteki diğer vatandaşlarımızın güvenliğini önceliğimiz olarak görüyoruz. Yaşanmış kazalardan çıkarılacak derslerin, benzer olayların önlenmesinde önemli bir yeri var. Bu nedenle şoförlerimizin trafik güvenliği konusundaki bilgi ve farkındalıklarını sürekli canlı tutmayı amaçlıyoruz. Eğitimlerimizi belirli periyotlarla sürdürecek, tüm şoförlerimizin bu programlara katılımını sağlayacağız. Amacımız, kazaların yaşanmadığı, güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım hizmetini vatandaşlarımıza sunmak."

Kayseri Ulaşım A.Ş., düzenli aralıklarla devam edecek eğitimlerle personelin güvenli sürüş bilincini güçlendirmeyi ve toplu ulaşım hizmetlerinde güvenlik standartlarını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Kaynak: İHA
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