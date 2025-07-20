Kayseri Üniversitesi'nde 'Şehitler Anıtı' açıldı - Son Dakika
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Kayseri Üniversitesi'nde 'Şehitler Anıtı' açıldı

Kayseri Üniversitesi\'nde \'Şehitler Anıtı\' açıldı
20.07.2025 11:39  Güncelleme: 11:41
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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan 'Şehitler Anıtı'nın açılış töreni yapıldı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan 'Şehitler Anıtı'nın açılış töreni yapıldı.

KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi'ndeki törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, YÖK Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı'nın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi ve akademisyen katıldı. Programın açılışında Türkiye'nin; Malazgirt Zaferi'nden İstanbul'un Fethi'ne, Çanakkale Savaşı'ndan 15 Temmuz'a uzanan tarihsel süreçte vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden isimsiz kahramanlar sayesinde bugünlere ulaştığını vurgulayan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, konuşmasında; 'Şehitler Anıtı'nın inşa sürecini şu sözlerle anlattı;

"Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz bir konferans vesilesiyle Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanımızla tanışma fırsatı bulduk. Kendisiyle geçmişten günümüze tüm şehit ve gazilerimizin anısını yaşatacak bir anıt inşa etme fikrimizi paylaştık ve birlikte harekete geçtik. Bugün açılışını yaptığımız bu anlamlı eseri böylece 15 Temmuz Yerleşkemize kazandırdık. Üniversitemiz ve vakfımızın yanı sıra bu projenin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Kayserili hayırseverlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum."

Konuşmasının devamında 15 Temmuz'un Türkiye için taşıdığı tarihi öneme değinen KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa; "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve milletimizin iradesiyle 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi bertaraf edilmiştir. Her tehdit karşısında daha da güçlenerek yoluna devam eden ülkemiz, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemizin girişinde yer alan bu anıt, şehitlerimizin aziz hatırasını hafızalarda daima canlı tutacaktır. Yarınların teminatı olan gençlerimiz, vatanımızın şehit kanlarıyla kurulduğunu ve ayakta kaldığını her zaman hatırlayacak, bu bilinçle hareket edecektir. 'Şehitler Anıtı'mız, bu duygu ve düşünceleri somutlaştıran kalıcı bir sembol olarak inşa edilmiştir" dedi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs ise; "Bugün burada bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlardır. 15 Temmuz gecesi hem babamı hem de eşimi şehit verdim; iki kız kardeşim ise gazi oldu. Bu vesileyle altını çizmek isterim ki, bu vatan büyük bedeller ödenerek kazanılmıştır. İnşa edilen Şehitler Anıtı'mızın toplumsal hafızamızı daima diri tutacağına inancım tamdır. Bu anlamlı eser aynı zamanda bir sözleşmedir. Biz söz veriyoruz ki şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan da konuşmasında, Türkiye'nin yakın tarihte karşılaştığı zorlukların azim ve kararlılıkla üstesinden geldiğine dikkat çekerek; "Türkiye bugün bulunduğu noktaya kolay ulaşmamıştır. Çok sayıda şehit verdik, büyük acılar yaşadık. 15 Temmuz gecesi hem yakın korumamı hem de bu destansı direnişin simgesi haline gelen Ömer Halisdemir'i şehit verdik. Bu milletin bir daha böylesi acı bir gece yaşamaması en büyük temennimizdir. Bu anlamlı anıtın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında; şehit ve gazilerin fedakarlığını vurguladığı konuşmasında; "Kahramanlarımızın karşısında konuşmak kolay değil. Turgut Aslan, 15 Temmuz gecesinde gösterdiği cesaretle hedef haline gelmiş ama inancından ve duruşundan ödün vermemiştir. Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı da özellikle tebrik etmek istiyorum. Üniversitemizde geleneksel Türk kültürünün yaşatılmasına yönelik çalışmalar ve 'şed bağlama' gibi uygulamalar, milli değerlerimize sahip çıkma bilincinin en güzel örneklerindendir. Rektörümüzün bu konulardaki hassasiyetini takdirle karşılıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız anıtımızın, şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatırasını yaşatacak, Kayseri'nin sembol yapılarından biri olacağına inanıyorum" dedi.

Yoğun ilgi gören tören, Şehitler Anıtı'nın kurdele kesimi ve ardından anıtın inşasına katkı sunanlara plaket takdimiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Üniversitesi'nde 'Şehitler Anıtı' açıldı - Son Dakika

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