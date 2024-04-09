Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni

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Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen tören ile Kayseri protokolü bayramlaştı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Kayseri'mizde birlik ve beraberlik içerisinde bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın hep beraber mutluluğunu yaşıyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor. Geçen bayramda Kayseri olarak seferber bir şekilde Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman deprem bölgelerindeydik. Her birimiz ya oradaydık, ya kalben oradaydık ya da bir şekilde mücadelenin içerisindeydik. Bütün Kayseri olarak deprem bölgesine yardım olup yağmaya çalışıyorduk. Zaman çok hızlı geçti. Bir Ramazan bayramına daha ulaştık. Birlik ve beraberlik içerisinde, birbirimize bağlı, birbirimizi kırmadan ve dökmeden, birbirimizi görmediğimizde özleyerek huzur şehri halinde yaşamaya devam ediyoruz. Hep beraber şehrin sorunları istişare edilerek üstesinden gelinmeye çalışılıyor. Kayserililere özellikle vermek istediğimiz mesaj; biz her bayramda çok büyük acılar yaşıyoruz. Yollarda çok vatandaşımızı kaybediyoruz. Trafik kazalarında içimiz yanıyor. Ne olursunuz Kayseri'den de hem çevre illerimize gidecek, hem de çevre illerden ilimize gelecek hemşerilerimize dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymalarını ve özellikle emniyet kemerini bağlamalarını rica ediyorum. Bu bayramda içimizin yanmaması için en önemli şeyin trafik olduğunu, birbirimize uyarıların trafik ile ilgili olması gerektiğini hatırlatıyorum. Emniyetimiz ve jandarmamız bu konuda ciddi bir hassasiyet göstererek seferberlik ilan ettiler. Herkesin sağ salim tatillerini yapıp tekrardan bu güzel şehre gelecekler. Herkesin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından protokol üyeleri bayramlaştı. - KAYSERİ