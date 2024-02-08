Kayseri Valisi Gökmen Çiçek\'in Talimatıyla KESOB ERVA Spor Kulübü Açıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla hayata geçirilen Kayseri Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (KESOB) ERVA Spor Kulübü açıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "ERVA Spor Okulları bugün çığ gibi büyüdü" dedi.
İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcıları Ömer Kekeç, Şemseddin Erkaya, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, oda başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda bir konuşma yapan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır; "Kayseri Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği olarak, bu bölgede 3 projeye imza attık. Bunlardan biri KESOB ERVA Spor Kulübümüz. Kulübümüze kısa sürede 250 öğrencinin kaydını yaptık. 500 talep vardı, 250 öğrencinin şu anda kaydını yaptık. Taekwondo branşında 80 öğrencimiz, jimnastik branşında 40 öğrencimiz, dart branşında 40 öğrencimiz, boks branşında 40 öğrencimiz eğitimlerine şu anda başladılar. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kulübümüz marifetiyle zihinlerinin dinç, bedenlerinin sağlıklı olmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, topluma kazandırılmalarını, dostluklarla, sevgi bağlarıyla meşgul olmalarını amaçlıyoruz. Bütün bunları yaparken, valimizin, ilgili kurumlarımızın ve büyükşehir belediyemizin desteklerini de burada alıyoruz. Açılan kulübümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gençlerimiz güle güle kullansınlar" diye konuştu.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise; "Şeyhi Başkanımıza teşekkür ediyorum. Güler yüzüyle, nezaketiyle bizleri her zaman onurlandırıyor. Bu açmış olduğu güzel tesisten dolayı gençlerimize sahip çıktığından dolayı da teşekkür ediyorum. Gece gündüz esnaf ve sanatkarlara hem iş yeri hem de konut yapmak için mücadele ediyor. Başta büyükşehir belediyemiz olmaz üzere bizlerde elimizden geldiğince destek veriyoruz. Artık ERVA Spor Okulları'nın sayılarını takip edemiyoruz. Valimizin başlattığı bu proje bütün şehre yayılıyor" ifadelerini kullandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Kayseri'nin her semtinde spora önem ve destek verdiklerini ifade ederek; "Spor konusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri'miz 2024 yılında Avrupa Spor Şehri olarak ilan edildi. İşte siz bu Avrupa Spor Şehri'nin birer bireylerisiniz. Bizde sizlere layık olma yolunda hem Spor A.Ş.'miz ile hem de diğer kurum ve kuruluşlarımızla en güzel şekliyle her semtte spora önem ve destek veriyoruz. Daha da güzel çalışmalar yapacağımızı buradan ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, verilen sözlerin tutulmasıyla ERVA Spor Okullarının sayısının çığ gibi büyüdüğünü söyleyerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü;
"1 buçuk yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile beraber bir protokol imzalamıştık. Mütevazi bir odada imzalanan bir protokoldü. O protokolde ERVA ile ilgili büyükşehir belediyemiz ve valiliğimiz iş birliği içerisinde gençlerimizle ilgili yapacağımız çalışmaları planlamıştık. Büyükşehir belediye başkanımız bir takım sözler vermişti. Ben bir takım sözler vermiştim. 1 buçuk yıl sonra o gün o mütevazi odada imzaladığımız protokol, büyükşehir belediyemizin verdiği sözlerin daha fazlasını yapmasıyla bugün çığ gibi büyüdü. 19'uncu spor kulübümüzü açıyoruz. Kayseri'de her mahallede spor kulübü açacağız diye söz verdik. Bugün çok şükür 19'uncuyu açıyoruz."
Konuşmaların ardından dua edilmesi ve kurdele kesilmesiyle KESOB ERVA Spor Kulübü açıldı. - KAYSERİ
Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların ''en kısa sürede'' açıklanacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
Son Dakika › Yerel › Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in Talimatıyla KESOB ERVA Spor Kulübü Açıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?