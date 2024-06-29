Kayseri\'ye Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB Kuruluyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de teşrif ettiği Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulum süreciyle ilgili tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Özhaseki, Kayseri'ye kazandırılan ve yaklaşık 1 milyon 250 metrekare olacak olan Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, Kayseri'ye yeni bir teknoloji, yeni bir anlayış, topraksız bir tarımın kapısını açtıklarını kaydetti.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocasinan Belediye Başkanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası'nın kurucu üye olarak yer aldığı Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi projesi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy ile birlikte, Kayseri Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulum süreciyle ilgili toplantısına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de katıldı.

BAKAN ÖZHASEKİ, "YENİ BİR TEKNOLOJİ, YENİ BİR ANLAYIŞ, TOPRAKSIZ BİR TARIMIN KAPISINI AÇIYORUZ"

Toplantıda Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili son değerlendirilmelerde bulunulurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'ye projenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Bakan Özhaseki, Kayseri'nin hem sanayide, hem ticarette, hem tarımda olabildiğince güzel faaliyetlere ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Kayseri'de yeni bir teknoloji, yeni bir anlayış, topraksız bir tarımın kapısını açtıklarını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu: "Yeni bir organize sanayi kuruyoruz. Ancak bu bildiğimiz Organize Sanayilerinden değil. Bacası yok. Etrafa duman saçmıyor. ve çok ağır sistemlerde gerekmiyor. Bunu müthiş bir yenilik olarak görüyoruz. Kocasinan Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi 1 milyon 237 bin metrekareden oluşuyor. Seralarda üretim yapılacak. Her hava şartlarında üretim burada devam edecek. Kayseri hem kendi ihtiyacı olan meyve ve sebzeyi üretecek hem de çevre illere özellikle yurt dışına Rusya, Avrupa ülkeleri, körfez ülkelerinde gıda satışını yapabilir hale gelecek. Kayseri'de yıllık 10 bin ton sebze ve meyve üretimi var. Bu kurulacak sanayi ile birlikte bu üretim miktarı 35 bine çıkacak.

"YÜZDE 75 KADINLARDAN OLMAK ÜZERE 1500 KİŞİ İSTİHDAM EDECEK"

Kurulan Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin Kayseri ekonomisine de yıllık, 1 milyar civarında da bir katkı sağlayacağını kaydeden Bakan Özhaseki, yüzde 75 kadınlardan olmak üzere 1500 kişinin de bölgede istihdam edeceğini söyledi.

Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Kayseri'ye en yakın Adana, Antalya gibi meyve sebze tedariği yapılıyordu. Bu da haliyle bir ulaşım, nakliye bedeni olduğundan fiyatlar yükseliyordu. Kayseri'mize meyve ve sebze ucuz olacak. Bu bölgede genelde yüzde 75 kadınlardan olmak üzere 1500 kişi istihdam edecek.

Çok şükür büyük büyük sanayi tesislerimiz oluşuyor. Serbest Bölgemiz var. Birde tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulması Kayseri için bir yenilik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen elbette ki valimize, belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Kayseri'miz için hayırlı uğurlu olsun" - KAYSERİ