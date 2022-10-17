Kayseri yerel haberi... Kardeş şehir Şuşa heyeti, Kayseri'den memnun ayrıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dost ülke Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa ilinden gelen heyeti, 3 gün boyunca Kayseri'de ağırladı. Turistik, ticaret ve kültür alanında geziler ve incelemeler yapan heyet, kentten memnun ve mutlu bir şekilde ayrıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Anadolu'nun parlayan yıldızı Kayseri ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kültür başkenti olan Şuşa şehri, kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 'kardeş şehir' oldu. Kayseri'nin kardeş şehri olan, Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun Abbasov başkanlığındaki heyet, 12 Ekim Çarşamba günü geldiği kentte 3 günlük kültür gezisi düzenleyerek, 14 Ekim akşamı Kayseri'den ayrıldı. Bu süre içerisinde önemli temaslarda bulunan heyet, ticaret ve sanayi şehri Kayseri'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Şuşa kenti heyetini Büyükşehir Belediyesi önünde Mehter takımı ile karşılayan Başkan Büyükkılıç, heyet ile yakından ilgilendi. Törende, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov'un da katılımlarıyla, iki şehir arasında, 'kardeş şehir' protokolü için imza töreni düzenlendi.

Şuşa'dan gelen heyet, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e de nezaket ziyaretinde bulunurken, Şuşa Valisi Maftun Abbasov, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı Açılış Töreni'ne katılarak, kitapseverlerle buluştu.

Öte yandan heyet, Kayseri gezisi çerçevesinde Selçuklu Müzesi, Tarihi Kayseri Kalesi, Arkeoloji Müzesi, Kazancılar Çarşısı, Kapalı Çarşı, Şehir Kütüphanesi, Milli Mücadele Müzesi, Seyyid Burhaneddin Türbesi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Erciyes gezisi yapan heyet, Talas gezisi çerçevesinde tarihi mekanları ve Azerbaycan Kardeşlik Parkı ziyaretlerini gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü de heyete eşlik ederek, Kayseri hakkında bilgilendirmeler yaptı. Esnaf ziyaretleri de yapan Şuşa Valisi Maftun Abbasov, pastırma doğrayarak, tadına bakmayı da ihmal etmedi.

Şuşa heyeti, Kayseri'de çok verimli 3 gün geçirirken, Şuşa Valisi Maftun Abbasov Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşliğin daima süreceğini, Şuşa ile Kayseri'nin kardeş olmasının da bu manada önem arz ettiğini belirterek, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a ve tüm Kayseri'ye teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç da, 6 bin yıllık tarihi geçmişiyle, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan ve turizmin, ticaretin, sanayinin, eğitimin merkezi olan Kayseri'de, Şuşa heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilgi ve alakalarından dolayı heyete teşekkür etti. - KAYSERİ