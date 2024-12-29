Kayseri Yurdu Kaba İnşaatı Tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri Yurdu Kaba İnşaatı Tamamlandı

Kayseri Yurdu Kaba İnşaatı Tamamlandı

İhlas Vakfı, Kayseri'de inşa edilen yurdun kaba inşaatını tamamladı, eğitim yılına açılması planlanıyor.

29.12.2024 13:04
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İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın, 2022 yılında temeli atılan Kayseri yurdunun kaba inşaatının tamamlandığını ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılında tamamlanarak hizmet vermeyi planladıklarını söyledi.

İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Kayseri'yi ziyaret etti. Ziyaretleri çerçevesinde yurt inşaatını gezerek bilgi alan Aydın, daha sonra düzenlenen 'İyilik ve Eğitimde Birlikte Geleceğe' etkinliğinde vakıf üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi. Önümüzdeki eğitim - öğretim yılında yurdu tamamlamayı planladıklarını kaydeden İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "Ülke çapında 34 tane yurdumuz var. Kayseri'ye 35.'sini inşa ediyoruz. İnşallah bitirmek nasip olur. Ülke çapında toplam 2 bin 300 öğrencimiz var. İzmir ve Sakarya'da bu sene 2 tane yurt açtık. Kayseri yurdumuza da İzmir yurdumuzla beraber başladık. Temelini 2022 yılında attık. İzmir yurdumuz bitti, Kayseri yurdumuz bitmedi. Bu sene eğitim - öğretim sezonu açıldığında eğitime geçmek istiyorduk, fakat nasip olmadı. Önümüzdeki yıl bitirerek açılışını yapmak nasip olur" dedi.

Vakıf faaliyetlerinden de bahseden Aydın, "Kardeş yurtlar programı, kitap okuma grupları, sinema etkinlikleri, hanımlar için İhlas Yuva Dersevi, online eğitimler, yaz okulu programları yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Yurdu Kaba İnşaatı Tamamlandı - Son Dakika

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