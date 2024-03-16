Kayserili hekimler; İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 161. gününde sessiz yürüyüş düzenledi.
Kayseri'de görev yapan doktor ve doktor adayları, İsrail'in Filistin'e saldırılarının 161. gününde yürüyüş düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan yürüyüşün ardından grup adına konuşan Tıp Fakültesi Öğrencisi Şahin Çalık; "İşgalci İsrail'in, Filistin'de on yıllardır devam ettiği sistematik işgal ve zulüm, 7 Ekim'den bu yana daha da şiddetlenerek tam 161 gündür, soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlarda, bütün dünyanın gözü önünde devam ediyor. Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini bizim tekrar tekrar gözler önüne sermemiz gerekiyor. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 31 bin şehit verildi, 72 bin insan yaralandı. Gazze'nin kuzeyinde 400 bin civarında Gazzeli kardeşimiz topraklarını terk etmeyi reddedip işgalci terörist İsrail'in bombardımanı altında açlık, susuzluk ve soğukla mücadele ediyor. Han Yunus bölgesinde işgalci teröristler özellikle hastane çevrelerinde keskin nişancılar ile sivilleri öldürüyor. Gazze'nin güneyine sıkışmış 1.5 milyon insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Güneyin son noktası Mısır sınırında, Refah kentinde 1.2 milyon insan bir mahalleye sıkışmış durumda ve İsrail bu bölgeyi bombalamaya, sınır bölgesine sığınan sivilleri öldürmeye devam ediyor. Gazze'ye giren su vanaları kapatıldı. Tarlalar bombalanıyor. Bütün bu saldırılarla birlikte Gazze'ye insani yardımın girmesine de izin verilmiyor. Filistin'in her gün binlerce tır yardıma ihtiyacı varken günde 3-5 tırın girmesine izin veriliyor. Mısır, Gazze sınırına beton barikatlar kurup jiletli teller ile sınırı güçlendiriyor. Gazze'ye giren 3-5 tırın getirdiği yardıma ulaşabilmek için bekleyen kalabalığa dahi saldırılar düzenleniyor. İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin ise, soykırıma olan açıktan desteği devam ediyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor" dedi.
Boykot çağırılarını tekrarladıklarını kaydeden Çalık; "Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından biri boykot. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde 'boykot' çağrımızı tekrarlıyoruz. Boykot; direniştir, mücadeledir, aktif bir eylemdir, istikrar sağlanırsa düşmanı yenecek güçtedir. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz. Halkımızdan da biz doktorlara ve eczacılara ilaç boykotunu hatırlatmasını bekliyoruz. Buradan devletimize sesleniyoruz; Filistinli kardeşlerimizin yararına olacak bütün adımları destekliyoruz ve sonuna kadar arkasında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu konuda sağlık çalışanları olarak gereken bütün desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayserili hekimler İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 161. gününde sessiz yürüyüş düzenledi - Son Dakika
Günümüzde, işletmeler uluslararası pazarlara açılmayı düşündüklerinde, Amerika gibi büyük ve dinamik bir pazarın cazibesi oldukça yüksektir. Ancak, Amerika'da şirket kurmak karmaşık bir süreç olabilir. Neyse ki, Mükellef, girişimcilere bu süreci kolaylaştırma ve işlerini uluslararası düzeyde genişletme fırsatı sunuyor. Amerika'da iş yapmayı planlarken, iş planınızı oluşturmak, işletme modelinizi belirlemek, işletme adını ve faaliyet göstereceği yeri belirlemek, vergi kimlik numarası almak, ayrı bir banka hesabı açmak gibi adımları takip etmek gerekmektedir. Mükellef gibi platformlar, işletmelerin bu adımları kolayca takip etmelerine ve Amerika'da şirket kurma sürecini basitleştirmelerine yardımcı olur.
Dr. Tolga Akcan, İzmir'in Selçuk ilçesindeki zeytinyağının saflık ve kalite değerleri ile coğrafi işaret almaya aday olabileceğini belirtti. Türkiye'nin yerel ve karakteristik özelliklere sahip zeytinyağıyla küresel rekabette avantaj sağlayabileceğine dikkat çeken Akcan, markalaşma ve paketlenmiş zeytinyağına odaklanmanın önemini vurguladı.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi'ne bağlı 5 farklı mahallede hizmet veren Dede-Torun Evleri'ni ziyaret ediyor. Dede-Torun Evleri'nde yapılan etkinlikler ve büyüklerin ziyareti hakkında bilgi veriyor.
Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına, ülkede yaşanan şiddet olayları sebebiyle iniş izni verilmedi. Uçak, Dominik Cumhuriyeti'ne iniş yapmak istedi ancak izin verilmedi. Bunun üzerine uçak Porto Riko'ya yönlendirildi. Ülkedeki silahlı çete olayları sonrası kaos yaşanıyor. Çete liderleri, Başbakan'ın istifa etmesini isteyerek, aksi durumda ülkenin 'bir soykırımla sonuçlanacak bir iç savaşa' gideceği konusunda uyarıda bulundu.
Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu, gittiği kahvehanede gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Güloğlu ve bir seçmen arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
Kocaeli Üniversitesi, Düzce ve çevresindeki diri fayların geçmişte ürettiği depremlerin kayıt altına alınmasına yönelik bir proje başlattı. Proje kapsamında Hendek, Çilimli, Yığılca ve Devrek faylarında inceleme yapılacak ve fayların paleosismolojik özellikleri belirlenecek. Ayrıca, faylardan tarihlendirme amaçlı örnekler alınacak ve deprem tehlike senaryoları araştırılacak. Bu çalışmaların amacı, deprem riskini azaltmak ve yerleşim yerlerinin planlanmasına katkı sağlamaktır.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı 9 mahallede hayvancılıkla uğraşan çiftçilere toplam 36 ton süt yemi desteği sağladı. Süt Yemi Projesiyle sağmal ineklerin süt verimliliği artırılıyor ve üreticilerin maliyet yükü azaltılıyor.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde il ve ilçe teşkilatları olarak adaylara destek verdiklerini belirtti. Güngör, seçim çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve seçimi büyük farkla kazanacaklarını söyledi.
Yerel seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı olabilmek için, partili 22 adayın yanı sıra farklı meslek grupları ve özelliklere sahip, sıra dışı vaatleriyle dikkati çeken 27 bağımsız aday da mücadele edecek.
Denizli'de CHP Honaz Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Yüksel Kepenek, hafta sonu ilçede dolaşmadık kapı bırakmadı. İlçe sakinleriyle pazaryerinde, hayır yemeklerine ve mahallelerde buluştu, yerel seçimde destek istedi.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, kamu görevlilerinin dijital teknolojiler ve yapay zeka kullanımına ilişkin farkındalığını artırmak, çözüm önerileri sunmak, programlar yapmak ve etik ilke kararları almak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi.
Bilecik İl AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun, 6 Şubat depremlerinden sonra AFAD gönüllülüğüne başvuruların yüzde 200 arttığını belirtti. Artun, vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti ve gönüllülük sürecini detaylarıyla anlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?