Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatil boyunca Kayserililerin uğrak yeri oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda 1 milyon metrekare yeşil alanıyla dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayserililerin ilgisini görmeye devam ediyor. 1 milyon 260 bin metrekare alanıyla Türkiye'nin açılışı yapılmış en büyük Millet Bahçesi özelliğini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, açıldığı ilk günden bu zamana kadar adeta dolup, taşıyor. İlkbaharın en güzel yaşandığı bugünlerde, eğlencenin ve bayramın tadını çıkarmak isteyen Kayserililerin tercihi şehrin ortasında onlarca fonksiyonuyla hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi oldu. Bayram tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını da alıp, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne geldi. Özellikle gençler millet bahçesi içerisinde spor tesislerinde futbol, voleybol ve basketbol oynarken, oyun parklarında da çocukların neşeli sesleri yankılandı. Bazı vatandaşlar, uçurtma uçururken, bazıları da kamp sandalyesini alıp, ilkbahar havasının tadını millet bahçesinde çıkardı. Kayserililer, Türkiye'nin en büyük biyolojik göleti özelliğine sahip olan ve 39 bin metrekarelik alanıyla görsel şölen sunan, içerinde 16 bin 500 adet su bitkisiyle biofiltrasyonu sağlayan gölet üzerindeki köprüde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatil boyunca millet bahçesinde vakit geçiren vatandaşlar, bu önemli projeden dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'deki Millet Bahçesi Bayram Tatilinde Kayserililerin Uğrak Yeri Oldu - Son Dakika
Sony Bank, Polygon ağı üzerinde Japon Yeni'ne sabitlenmiş stablecoin'i geliştirmek için bir pilot projeye başladı. Bu yenilikçi adım, Sony'nin oyun ve spor alanlarındaki entelektüel mülkiyetlerini tanıtmak için düşük işlem ücretlerinden yararlanmayı hedefliyor. Japonya'da stablecoin hareketliliği, TerraUSD'nin çöküşünün ardından kullanıcı korumasını amaçlayan yeni düzenlemelerle hız kazandı.
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan, mazbatasını alarak görevine başladı.
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien açıklarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp sayısı ise 18 olarak açıklandı. Son 25 yılın en büyük depremi olan bu olayda binden fazla kişi yaralandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleşen devir teslim töreni ile Ferhat Durgut makam koltuğuna oturdu. Seçilen Belediye Başkanı Ferhat Durgut, görevine başladı ve teşekkürlerini iletti.
31 Mart seçimleri sonrası birçok yerde sonuçlara itiraz edilirken, seçim kurulları itirazların bazılarını kabul etti. Yeniden sayım işlemlerinin dışında Ardahan, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edildi. Nihai kararın verilmesinin ardından bu yerlerde 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak.
Yerel seçimlerde Beyağaç Belediye Başkanı seçilen Sezayi Pütün, görevi 3 dönemdir başkanlık yapan Mustafa Akçay'dan devraldı. Pütün, teşekkür konuşması yaparken Akçay da destek sözü verdi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, göreve başladığı ilk gün belediye bahçesinde vatandaşlarla ve personellerle buluştu. Çerkez, yaptığı konuşmada ilçenin sevgi ilçesi haline dönüştürüleceğini ve kimsesizlerin kimsesi olacaklarını söyledi.
Çilimli'de yapılan mazbata töreninde AK Parti Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, görevine başladı. Törene AK Parti yetkilileri ve partililer katıldı.
31 Mart yerel seçimlerini kazanan AK Parti Yığılca Belediye Başkan Adayı Selami Savaş, mazbatasını alarak göreve başladı. Mazbata törenine AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve İlçe Başkanı Oktay Uğurlu da katıldı.
31 Mart yerel seçiminde Denizli'nin Çal ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Ahmet Hakan, mazbatasını alırken duygularını paylaştı. Başkan Hakan, tüm Çal halkına eşit hizmet edeceğini ve Çal'ı hep birlikte yöneteceklerini belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ettirilerek ayağa kaldırılan tarihi Kayseri Mahallesi'nde çekimleri devam eden Kara Ağaç Destanı dizisinin setini ziyaret ederek, dizi oyuncuları ile bir araya geldi.
Eskişehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından düzenlenen iftar programında üyeler bir araya geldi. Programda yapılan konuşmalarda, belediye başkanlarına başarılar dileyerek, hizmet sözü verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?