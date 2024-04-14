Kayseri'deki Millet Bahçesi Bayram Tatilinde Kayserililerin Uğrak Yeri Oldu - Son Dakika
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Kayseri'deki Millet Bahçesi Bayram Tatilinde Kayserililerin Uğrak Yeri Oldu

Kayseri\'deki Millet Bahçesi Bayram Tatilinde Kayserililerin Uğrak Yeri Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatil boyunca Kayserililerin uğrak yeri oldu.

14.04.2024 11:24  Güncelleme: 11:28
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatil boyunca Kayserililerin uğrak yeri oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda 1 milyon metrekare yeşil alanıyla dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayserililerin ilgisini görmeye devam ediyor. 1 milyon 260 bin metrekare alanıyla Türkiye'nin açılışı yapılmış en büyük Millet Bahçesi özelliğini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, açıldığı ilk günden bu zamana kadar adeta dolup, taşıyor. İlkbaharın en güzel yaşandığı bugünlerde, eğlencenin ve bayramın tadını çıkarmak isteyen Kayserililerin tercihi şehrin ortasında onlarca fonksiyonuyla hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi oldu. Bayram tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını da alıp, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne geldi. Özellikle gençler millet bahçesi içerisinde spor tesislerinde futbol, voleybol ve basketbol oynarken, oyun parklarında da çocukların neşeli sesleri yankılandı. Bazı vatandaşlar, uçurtma uçururken, bazıları da kamp sandalyesini alıp, ilkbahar havasının tadını millet bahçesinde çıkardı. Kayserililer, Türkiye'nin en büyük biyolojik göleti özelliğine sahip olan ve 39 bin metrekarelik alanıyla görsel şölen sunan, içerinde 16 bin 500 adet su bitkisiyle biofiltrasyonu sağlayan gölet üzerindeki köprüde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatil boyunca millet bahçesinde vakit geçiren vatandaşlar, bu önemli projeden dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'deki Millet Bahçesi Bayram Tatilinde Kayserililerin Uğrak Yeri Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'deki Millet Bahçesi Bayram Tatilinde Kayserililerin Uğrak Yeri Oldu - Son Dakika
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