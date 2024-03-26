Kayseri\'de Ramazan Çadırı\'nda Yöresel Ürünler ve Etkinliklerle Dolu Bir Gün

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sun Fuarcılık tarafından açılan Ramazan Çadırı'na gelen vatandaşlar; hem yöresel ürünlere ulaşabiliyor hem de Ramazan etkinlikleriyle doyasıya bir gün geçirme fırsatı buluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Ramazan etkinlikleri programı çerçevesinde kurulan pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Birbirinden farklı ürünlerin bulunduğu pazarda vatandaşlar hem alışveriş yapıyor hem de düzenlenen etkinliklerle sosyalleşiyor. Kütahya'dan gelerek geleneksel tarhana sattığını söyleyen Mehmet Atakan ilgiden memnun olduğunu açıklayarak; "Kütahya'dan geldim. Kütahya'nın geleneksel tarhanasını satıyoruz burada. Tamamen doğal, nenelerimizin yaptığı gibi. Sağ olsun başkan güzel bir ortam ayarladı bize, akşamları da güzel geçiyor. Kayseri halkı geliyor buraya iyi eğleniyorlar, doya doya Ramazan'ı yaşıyorlar. Çok güzel bir organizasyon, ben geldiğime memnunum. Verimli geçiyor. İlgi çok güzel, akşamları tamamen doluyor bu çadır. Kayserilileri buraya bekliyorum" dedi.

Gaziantep'ten gelerek ilk kez Ramazan Fuarı'na katıldığını aktaran Sezai Yılmaz ise; "Ramazan Fuarı'na ilk kez katılıyorum. Bayağı yoğun bir ilgi var. Çok da güzel geçiyor, Ramazan'ı dolu dolu yaşıyoruz. Gaziantep'e özgü ürünler getirdim; baharatlardan salçaya, dolmalık biberden dolmalık patlıcana, zeytinyağına kadar bir çok şey getirdik. Bize bu imkanı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı'ya teşekkür ediyorum. Her sene katılmayı düşünüyorum. Gelsinler, görsünler. Her şey çok güzel, burada birçok şey var" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ