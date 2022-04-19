KAYSO Meclis Başkanı Özkaya: "Kademeli elektrik, doğalgaz fiyatından sanayici adına vazgeçmek lazım" - Son Dakika
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KAYSO Meclis Başkanı Özkaya: "Kademeli elektrik, doğalgaz fiyatından sanayici adına vazgeçmek lazım"

19.04.2022 13:35
KAYSO Meclis Başkanı Özkaya: "Kademeli elektrik, doğalgaz fiyatından sanayici adına vazgeçmek lazım"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, kademeli enerji fiyatının sanayicinin üzerinden alınması gerektiğini söyleyerek; "Kademeli elektrik, doğalgaz fiyatından sanayici adına vazgeçmek lazım. Çünkü bu rekabet gücümüzü de etkiliyor.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, kademeli enerji fiyatının sanayicinin üzerinden alınması gerektiğini söyleyerek; "Kademeli elektrik, doğalgaz fiyatından sanayici adına vazgeçmek lazım. Çünkü bu rekabet gücümüzü de etkiliyor. Sadece yurt içine değil, yurtdışına da mal satıyoruz" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya; Mersin ile Kayseri arasında ikinci bir konvansiyonel demiryolu hattının yapılmasının lojistik açısından çok faydalı olacağını söyledi. Bu avantajın kullanılması gerektiğini aktaran Özkaya; "Bırakın OSB'ye raylı sistemin, trenin girmesini Avrupa'da, Amerika'da tren fabrikaların içine giriyor. Bunu göz önüne alarak OSB'ye raylı sistem girecek. Engelleri çok düşünmeden bunu halletmemiz lazım. Kayseri'den Mersin limanına sürekli 2-3 katar mal aktarıyoruz. Biliyorsunuz Kayseri - Mersin arasında tren hattı tek hat. Kayseri'den çıkan 30 tane konteyner yüklü tren katarı Ulukışla'da 8 saat bekliyor. Neden bekliyor? Mersin'den gelen ile birbirine yol vermesi gerekiyor tek hat olduğu için. Yük taşımacılığında Kayseri - Mersin arsında hızlı trene ihtiyacımız yok ama kara trene de ihtiyacımız yok. Ama bu konvansiyonel dediğimiz hızlandırılmış sisteme, saatte 100 - 150 kilometre yapan sisteme bizim ihtiyacımız var. Kayseri - Mersin arasında böyle bir ikinci hattın oluşu bu lojistiği hem sağlıklı hale getirecek, hem beklemez hale getirecek, hem de maliyetlerle ilgili tasarruf sağlayacak. Şimdi Mersin'den geçen sene 3 bin TL'ye gelen kamyon şimdi 10 bin TL'ye geliyor. Halbuki biz bunu bir trenle katarda 50-60 tırı yan yana dizip getiriyoruz. Bu avantajı bizim kullanmamız lazım" dedi.

Kademeli enerji fiyatının sanayici üzerinden alınması gerektiğini de belirten Özkaya; "Kademeli enerji tarifesinde dendi ki; 'üretimin 2021 yılında 9 aylık geçmiş dönemde yüzde 60'ını üretirsen güncel tarifeden fiyatlandırırız. Yüzde 100'ünü üretirsen aradaki 40 birimlik oranı normal tarifenin yüzde 50 üzerinde fiyatlandırırız'. Ticaretin, sanayinin mantığına bayağı ters bir hareket var. Dünyada sanayide kullanılan elektrik ve doğalgazın fiyatları hanede kullanılandan daha ucuz. Kademeli elektrik, doğalgaz fiyatından sanayici adına vazgeçmek lazım. Çünkü bu rekabet gücümüzü de etkiliyor. Sadece yurt içine değil, yurtdışına da mal satıyoruz. Global dünyada bir enerji krizi var şuanda ama bizim de uzun yıllar emek verdiğimiz pazarlar var" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

KAYSO Meclis Başkanı Özkaya: Kademeli elektrik, doğalgaz fiyatından sanayici adına vazgeçmek lazım

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KAYSO Meclis Başkanı Özkaya: 'Kademeli elektrik, doğalgaz fiyatından sanayici adına vazgeçmek lazım' - Son Dakika


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