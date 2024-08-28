KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Zafer Ayını Kutladı

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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ağustos ayının Türk Milleti için zafer ayı olduğunu hatırlatarak, gerek Anadolu'nun kapılarını sonuna kadar Türk Milletine açarak Anadolu'yu yurt edinmesini sağlayan 26 Ağustos Malazgirt Zaferini, gerek Anadolu topraklarındaki varlığını ebediyete kadar perçinleyen 26 Ağustos Büyük Taarruzu ve Büyük Taarruzun zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını ifade etti.

Rektör Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Tarihi şan, şeref ve zaferlerle dolu Türk Milleti, bugüne kadar hiçbir milletin egemenliğine girmediği gibi yeri geldiğinde küllerinden yeniden doğmasını bilerek, ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 26 Ağustos 1071'de Bizans ordusu karşısında aldığı muhteşem zafer, Anadolu'nun kapılarını sonuna kadar Türk Milletine açmış ve bu büyük zaferle Türk Milleti Anadolu'yu yurt edinmiştir. Uzun yıllar sonra Türk Milleti'ni Anadolu'dan atmak için yeniden girişimde bulunan işgalci güçlere karşı milletimiz, dünyada eşine az rastlanır bir kurtuluş mücadelesi ile adeta küllerinden yeniden doğmasını bilmiş ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayan milli mücadele, 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz ve beraberinde 30 Ağustos 1922'de taçlanan büyük zaferle nihayete ulaşmıştır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde verilen kurtuluş mücadelesinde adeta tek vücut olan Kahraman Milletimiz, yurdu düşmandan temizleyerek, Anadolu topraklarının ebediyete kadar Türk kalacağını adeta perçinlemiştir. O yüzden bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman ecdadımızla ne kadar övünsek ve gurur duysak azdır. Bugün bizlere düşen, her karışı şehit kanıyla yoğurulmuş bu vatan topraklarını ebediyete kadar korumanın yanında, birlik ve beraberliğimizden hiçbir zaman ödün vermeyerek, 'Güçlü ve Büyük Türkiye' ideali doğrultusunda çalışmaktır. Tarih boyunca bizleri bölmeye, parçalamaya, yok etmeye çalışan düşmanlarımızın ve sergiledikleri kirli oyunların ebediyete kadar var olacağını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayarak, birlik ve beraberlik ülküsü doğrultusunda ülkemizin her yönden güçlü ülkeler arasında yer almasını sağlamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Malazgirt Zaferinin 953'üncü, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramının 102'inci yıldönümlerini kutluyor, milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - KAYSERİ