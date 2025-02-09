Kaza: Kamyonet Kuaförün Duvarına Çarptı

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Hafif Ticari aracın çarptığı kamyonet kuaförün duvarına çarparak durabildi

ANTALYA - Manavgat'ta hafif ticari araç ile çarpışan kapalı kasa kamyonet, çarpışmanın şiddetiyle yolun karşısındaki kuaförün duvarına çarparak durabildi.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayır Mezarlığı istikametinden gelmekten olan Bayram G.'nin kullandığı 07 JP 779 plakalı hafif ticari araç 3546 sokak kesişimine geldiğinde, Mehmet Akif Caddesi'ne çıkan Ahmet A.'nın kullandığı 07 CBL 10 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada; çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin yolun karşısına geçerek kuaförün duvarına çarparak durabildiği görüldü. Kamyonet sürücüsü Ahmet A., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.