Kazada ağır yaralanan Almina, 88 günlük yoğun bakımın ardından serviste sağlığına kavuşuyor - Son Dakika
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Kazada ağır yaralanan Almina, 88 günlük yoğun bakımın ardından serviste sağlığına kavuşuyor

Kazada ağır yaralanan Almina, 88 günlük yoğun bakımın ardından serviste sağlığına kavuşuyor
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Muğla Menteşe'de 27 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 15 yaşındaki Almina Çakmak, 88 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra çocuk servisine alındı. Henüz konuşamayan ve yürüyemeyen Almina, kendi başına nefes alıp yemek yiyebiliyor; babası hukuki süreci başlatacaklarını söyledi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 27 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 15 yaşındaki Almina Çakmak, 88 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan 12 gün önce çıkarılarak çocuk servisine alınan Almina sağlığına kavuşuyor.

Edinilen bilgiye göre, Devetaşı mevkiinde 27 Mayıs 2026 tarihinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan 15 yaşındaki Almina Çakmak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kazanın ardından 88 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Almina, 12 gün önce çocuk servisine çıkarıldı. Tedavisi serviste devam eden Almina henüz konuşamıyor ve yürüyemiyor ancak kendi başına nefes alabiliyor, yemek yiyip içebiliyor.

"Şu an 100. gündeyiz"

Almina'nın babası Celal Çakmak, kızının kazadan sonraki tedavi sürecini anlattı. Kazayı Kurban Bayramı günü öğrendiklerini belirten Çakmak, yaşadıkları süreci anlatarak "27 Mayıs 2026 tarihinde, Kurban Bayramı günü saat 18.30 gibi bir telefon geldi bize. Telefonla Almina'nın kaza yaptığını öğrendik. Yoğun bakım süreci 88 gün sürdü. Şu an 100. gündeyiz. 88 gün sonra servise çıktık" dedi.

"Yemesi, içmesi var, buna da şükür diyoruz"

Kızının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Çakmak, Almina'nın henüz konuşamadığını ve yürüyemediğini ancak hayati süreci atlatmasının kendileri için büyük bir umut olduğunu söyleyerek "Şu an Allah'ıma bin şükür yemesi, içmesi var. Konuşması yok, yürümüyor ama buna da şükür diyoruz" ifadelerini kullandı. Baba Celal Çakmak, Almina'nın yoğun bakım sürecinde çok sayıda operasyon ve müdahale geçirdiğini ifade etti.

Almina'nın uzun süre entübe kaldığını anlatan Çakmak, daha sonra trakeostomi açıldığını ve bunun da sonlandırıldığını belirterek, kızının artık kendi kendine nefes alabildiğini söyleyerek "Entübeydi. Entübeden sonra trakeostomi açıldı burada boğazına. O da alındı çok şükür, şimdi kendi nefesini kendi alabiliyor Allah'ıma bin şükür" dedi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Kızının tedavi sürecinde kendilerine destek olan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Çakmak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ve doktorların kendileri için büyük bir mücadele verdiğini ifade ederek, "Bize her türlü kolaylığı sağlayan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekiminden, yoğun bakımdaki doktorlarımız, çocuk servisindeki doktorlarımız ve çalışan herkese çok teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin diyorum" şeklinde konuştu.

Almina'nın tedavi sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan isimlerden de söz eden baba Çakmak, Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç'ın da süreç boyunca kendilerini arayıp sorduklarını belirtti. Çakmak, "Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç hep aradı, ziyaret etti. Almina'ya forma hediye etti. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Hukuki mücadelemiz başlayacak"

Kızının tedavisinin ve yaşam mücadelesinin sürdüğünü belirten Celal Çakmak, yaşanan kazanın ardından hukuki sürecin de takipçisi olacaklarını söyledi. Çakmak, "Hukuki mücadelemiz başlayacak" diyerek, kazaya ilişkin sorumlular hakkında yasal süreci başlatacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kazada ağır yaralanan Almina, 88 günlük yoğun bakımın ardından serviste sağlığına kavuşuyor - Son Dakika

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